Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » Maccabi-Juventus Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV e formazioni

Dove vedere Maccabi-Juventus Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 11 ottobre 2022 alle ore 18:45 italiane (stessa ora di Milan-Chelsea) al Sammy Ofer Stadium di Haifa in Israele, per la quinta giornata del Gruppo H della fase a gironi di UEFA Champions League.

Bianconeri obbligati a vincere per tenere vive le speranze di qualificarsi agli ottavi di finali. Purtroppo c’è ancora tanta delusione per la sconfitta di San Siro contro il Milan che è ancora troppo fresca probabilmente. Oggi è una partita cruciale e bisogna continuare ad alimentare le residue speranze di qualificazione: Allegri è ancora a -4 punti da PSG e Benfica (prossime avversarie della Juventus) che giocano alle 21 di questa sera. Di seguito le informazioni per vedere Maccabi-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

⚽ Maccabi-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Col ritorno di Di Maria, Allegri sceglie il 4-3-3: sarà “El Fideo” a completare il tridente con Vlahovic e Kostic. Paredes in cabina di regia. De Sciglio non recupera.

⚽ Le probabili formazioni di Maccabi-Juventus

Maccabi Haifa (5-3-2) – Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota. Allenatore Bakhar.

Juventus (4-3-3) – Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. Allenatore Allegri.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna).

Dean David del Maccabi Haifa ha segnato l’unico gol della sua squadra nello scontro diretto inverso la settimana scorsa, ed ha segnato tre gol nell’arco delle sue ultime tre partite, tutti dal 75° minuto (incluso) in poi. Prima della partita a San Siro dove non è riuscito a segnare, Dusan Vlahović della Juventus aveva contribuito a cinque gol (3 gol, 2 assist) nell’arco delle sue ultime quattro partite tra club e Nazionale.

⚽ Dove vedere Maccabi-Juventus invece di Roja Diretta TV



Maccabi-Juventus diretta in esclusiva su Sky attraverso i suoi canali digitali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Andrea Marinozzi, commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Leandro Paredes è il giocatore della Juventus in questa stagione in Champions League ad aver completato il maggiore numero di passaggi riusciti (187), di palloni recuperati (20), e contrasti vinti (10).

⚽ Maccabi-Juventus Streaming Gratis in italiano



Maccabi-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go utilizzabile con sistemi compatibili, telefoni cellulari e tablet, e quindi tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. C’è anche l’opzione Infinity+ con telecronaca di Riccardo Trevisani, coadiuvato da Massimo Paganin in cabina di commento, e infine NOW a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Roja Live TV perchè considerata illegale in Italia.

Angel Di Maria, autore di 3 assist nel match di Torino contro il Maccabi Haifa, comanda la classifica degli assist in questa edizione della Champions League.

⚽ Alternativa a Roja Live per vedere Online Maccabi-Juventus Streaming Gratis

Alternative per vedere Maccabi-Juventus streaming non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me”.

Streaming calcio in VPN. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.