Dove vedere Juventus-Maccabi Haifa Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21 italiane (stessa ora di Milan-Chelsea), all’Allianz Stadium di Torino, per la quarta giornata del Gruppo H della fase a gironi di UEFA Champions League.

Situazione complicata per ambo le squadre: zero punti in classifica dopo due partite, entrambe sconfitte da Paris SG e Benfica. Fate attenzione all’inizio rapido di Arkadiusz Milik, dato che due dei suoi ultimi tre gol con la Juventus sono arrivati nei primi dieci minuti di gioco. Dopo avere fatto gol nella sua ultima partita contro il PSG in UCL (sconfitta per 3-1), Tjaronn Chery potrebbe diventare solo il terzo giocatore nella storia del Maccabi Haifa a fare gol in partite consecutive di UCL. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Maccabi Haifa streaming gratis e diretta video tv.

⚽ Juventus-Maccabi Haifa Streaming Live: ultime notizie formazioni

I bianconeri hanno già incontrato gli israeliani nella fase a gironi della Champions League 2009-10. Due vittorie per 1-0 per la formazione, al tempo allenata da Ciro Ferrara. All’andata decisivo Chiellini, al ritorno Camoranesi. In quell’edizione non si qualificarono agli ottavi né Juventus né Maccabi Haifa, che nel girone A vennero precedute da Bordeaux e Bayern Monaco.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Maccabi Haifa

Juventus (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

Maccabi Haifa (4-3-3) – Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Abu Fani; Atzili, Pierrot, Haziza. Allenatore Barak Bakhar.

⚽ Dove vedere Juventus-Maccabi Haifa invece di Roja Diretta TV



Juventus-Maccabi Haifa diretta in esclusiva su Sky attraverso i suoi canali digitali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).

⚽ Juventus-Maccabi Haifa Streaming Gratis in italiano



Telecronaca affidata a Riccardo Gentile, commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Juventus-Maccabi Haifa streaming gratis per gli abbonati con Sky Go utilizzabile con sistemi compatibili, telefoni cellulari e tablet, e quindi tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. C’è anche l’opzione Infinity+ con telecronaca della coppia Massimo Callegari-Roberto Cravero, e infine NOW a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Roja Live TV perchè considerata illegale in Italia.

⚽ Alternativa a Roja Live per vedere Online Juventus-Maccabi Haifa Streaming Gratis

Alternative per vedere Juventus-Maccabi Haifa streaming non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me”.

Streaming calcio in VPN. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.