Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Cristiano Ronaldo nuovo Record: raggiunge quota 700 gol a livello di club

CR7 Cristiano Ronaldo ha raggiunto un altro record nella sua straordinaria carriera dopo aver segnato il suo 700esimo gol a livello di club e regalando la vittoria alla sua squadra, il Manchester United contro l’Everton in Premier League questa domenica 9 ottobre, dopo essere partito dalla panchina.

L’attaccante veterano, cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, ha lottato per ottenere minuti sotto la guida del nuovo allenatore dello United Erik Ten Hag ed ora è stato convocato per il primo tempo a Goodison Park visto l’assenza dell’infortunato Anthony Martial, portando la sua squadra in vantaggio di 2 -1, punteggio che alla fine ha regalato la vittoria alla sua squadra.

Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in Europa con le squadre che ha giocato?

Al Manchester United si è affermato come un grande marcatore e attualmente con questa squadra, dove sta vivendo una seconda fase, ha accumulato finora 144 gol, sommati ad altri che ha segnato in tutta la sua carriera: 5 con lo Sporting Lisbona, 450 con Real Madrid e 101 con la Juventus.

🔥 Cristiano Ronaldo marcou o 700º gols na sua carreira e deu a vitória ao Manchester United: ⚽️450 no Real Madrid

⚽️144 no Manchester United

⚽️101 na Juventus

⚽️ 5 no Sporting Lisboa pic.twitter.com/KhK8UeCIAO — Bola notícias (@OBolanoticias) October 9, 2022

Cristiano Ronaldo, capitano della nazionale portoghese, detiene anche il record internazionale con 117 gol segnati per la propria squadra.

L’attaccante 37enne era stato lasciato in panchina domenica scorsa quando il Manchester United è stato umiliato dal Manchester City (6-3) e secondo il suo allenatore Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo in settimana era di buon umore dando il meglio di sé a questo impegno sportivo.

Come sempre Cristiano Ronaldo ha festeggiato questo nuovo record dando l’annuncio in Instagram: