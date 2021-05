Ultime Notizie » Alimentazione » Lo sapevi che Kylie Jenner prende frullato con Spirulina?

La spirulina è una celebrità da anni. I suoi grandi poteri dimagranti e la sua potente fonte di vitamine, proteine ​​e minerali, rendono quest’alga la preferita dalla maggior parte delle “celebrità”. I “supercibi” sono una routine nelle diete delle Kardashian, che in più occasioni hanno dichiarato l’importanza di questi integratori per mantenere la figura in perfetto stato.

In questo senso, Kylie Jenner, la figlia più giovane di Kris Jenner e una delle più amate del “Kardashian Clan”, condivide regolarmente ciò che mangia e come si prende cura di se stessa attraverso i suoi social, dove svela alcuni segreti per i quali è una delle persone più seguite al mondo su Instagram.

In un’intervista nel 2019, Kylie Jenner ha dichiarato che ogni mattina prende un succo di sedano a stomaco vuoto e aspetta mezz’ora per la colazione. Il succo di sedano fornisce al corpo le vitamine C e K. Questo, insieme a una dieta sana, mantiene la donna d’affari incontaminata e con una pelle radiosa.

Se qualche mese fa è stata Khloé Kardashian a uscire bevendo spirulina in una foto di Instagram, questa volta riveleremo il frullato con 15 supercibi e più probiotici che Kylie Jenner include nella sua vita quotidiana. La Spirulina è l’integratore protagonista di questo frullato, che agisce come disintossicante e per donare lucentezza alla pelle.

Il frullato alla spirulina che Kylie Jenner beve ogni giorno

Kylie Jenner ha condiviso attraverso le sue storie su Instagram gli ingredienti di un “super smoothie” con un effetto detox e glow. Il succo ha foglie di cavolo, fetta di banana biologica e mirtilli. La chiave, tuttavia, sono gli integratori che migliorano i benefici di questo frullato di spirulina: la miscela plus del Dr. Shulze e la formula di Green Vibrance Powders.

Solo il primo prodotto contiene più di 15 supercibi, che rendono questo frullato un’importante fonte di energia naturale per il nostro corpo. Questo primo supplemento, la miscela plus del Dr. Shulze, è composto da:

Alghe Spirulina Selvatica, Alghe Blu-Verdi, Alghe Dolci Viola e Alghe Chlorella

Orzo

Erba medica

Wheatgrass

Ciliegia acerola

Rosa canina (rosa canina)

frutto da Palma

Buccia di limone e arancia

Barbabietola biologica

Foglia di spinaci biologici

Base di lievito

Oltre a tutto questo, che è incorporato nella miscela Dr. Shulze’s plus Kylie Jenner, incorpora in questo frullato l’assunzione di una grande quantità di cibo e frutta di qualità per evitare di perdere la figura.

Quali altri benefici ha la spirulina?

Molti esperti considerano la spirulina un “superalimento“, tuttavia i nutrizionisti sconsigliano questo termine, poiché una dieta sana non si basa su

alimenti specifici, ma su un’adeguata combinazione di prodotti con diversi nutrienti.

La Spirulina è definita “il cibo del futuro” per la sua capacità di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, essendo un alimento importante per prevenire le malattie cardiache, una delle principali cause di morte nel mondo.

Questa alga è ricca di aminoacidi, a basso contenuto di grassi e ad alto contenuto di proteine ​​di grande valore calorico e acidi grassi essenziali. Inoltre, ha anche grandi proprietà nutritive, che, come è stato dimostrato, hanno una grande influenza sul nostro cervello.

In questo senso, elencheremo i principali benefici che rendono le qualità di questa alga così impressionanti.