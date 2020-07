Il cervello umano è in grado di purificarsi e rimuovere detriti come i neuroni morti dalla sua struttura. Diversi esperti di neuroscienze della Yale School of Medicine (USA) sono stati in grado di filmare questo processo dall’interno, sebbene non nelle persone, ma nei topi di laboratorio.

La sequenza di immagini pubblicata rappresenta il processo di pulizia che si svolge nel caso di un neurone particolare. In essi puoi vedere come vengono attivate alcune cellule contigue per ingoiare i resti potenzialmente dannosi del corpo morto, mentre altre sono responsabili dell’eliminazione delle connessioni che il neurone eliminato aveva con altre cellule.

“Questa è la prima volta che il processo è stato visto in un cervello di mammifero vivente“, ha detto il neurologo Jaime Grutzendler in un commento, e ha anche affermato che non era possibile filmarlo prima, tanto meno capire l’intero processo. Lo scienziato ha anche brevemente spiegato che il rischio di questo processo è che, nel caso in cui l’eliminazione delle cellule morte sia inefficiente, “i loro frammenti potrebbero causare più danni e infiammazioni”.

Un articolo pubblicato su Science Advances pochi giorni fa, spiega che gli scienziati hanno sottoposto i roditori a varie manipolazioni transgeniche per visualizzare varie popolazioni di cellule nel cervello vivente. Inoltre, attraverso la chirurgia cranica, è stata perforata una “finestra” per accedere direttamente al cervello con l’aiuto di telecamere.

A parte il video, la ricerca ha mostrato che tre tipi di cellule gliali erano coinvolte e agivano in modo “altamente coordinato”. Mentre due di questi tipi cellulari inghiottivano il corpo principale della cellula morta e i suoi dendriti, il terzo cercava di prevenire la diffusione dei resti non consumati.

La mancata eliminazione completa dei neuroni morti nelle prime fasi della vita umana può portare a vari disturbi dello sviluppo neurologico. Inoltre, questa situazione provocherebbe il deterioramento di alcune capacità cognitive. Pertanto, sapere come funziona questa eliminazione è importante per diagnosticare le malattie neurologiche.