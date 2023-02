Ultime Notizie » Diretta Francoforte Napoli » Champions League: Napoli e Real Madrid con un piede ai quarti di finale

DIRETTA CALCIO – Real Madrid e Napoli hanno vinto la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, in trasferta, ipotecando il passaggio ai quarti. Gli spagnoli sotto la guida di Carletto Ancelotti e campioni in carica hanno vinto 2-5 in casa del Liverpool (vice-campioni in carica), in rimonta dopo essere stati in svantaggio per 2-0, in quella que sarebbe dovuta essere la rivincita degli inglesi sulla finale del torneo persa l’anno scorso.

Partita caratterizzata da molti errori, soprattutto dei due portieri, ma che in sostanza non cambia l’ago della bilancia: i Blancos hanno meritato questa vittoria così schiacciante, mostrando tutta la loro potenza e il fatto che sono i favoriti per il titolo finale.

L’argentino Núñez porta in vantaggio i Reds di Klopp al 4′ (bellissimo colpo di tacco) e al 14′ Mohamed Salah raddoppia sfruttando una paperissima del portiere Courtois. Al 21′ e al 36′ la doppietta di Vinícius Júnior lancia il suo Real alla vittoria e anche qui una papera, questa volta del portiere Alisson (ex Roma nelle stagioni 2016-17 e 2017-18). Gli altri tre gol sono stati realizzati da Éder Militão (47′) e Benzema (55′ e 67′).

Il Napoli ha vinto con il risultato di 0-2 a Francoforte (Germania) in casa dell’Eintracht. Poca cosa quella mostrata dai tedeschi che occupano la sesta posizione in Bundesliga. Kvaratskhelia sbaglia un rigore al 36′, Osimhen fa centro al 40′ su cross di Lozano dalla destra. Al 58′ espulso Kolo Muani e al 65′ Di Lorenzo marca il secondo per il Napoli dopo un assist di tacco di Kvara. Il ritorno al Maradona il 15 marzo prossimo.