DIRETTA CALCIO – Eintracht Francoforte-Napoli (partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League) in diretta streaming. La partita si giocherà alle ore 21:00 italiane di martedì 21 febbraio 2023 allo stadio “Deutsche Bank Park” in Germania, alla stessa ora di Liverpool-Real Madrid.

Il Napoli ha trovato la rete in entrambe le frazioni di gioco nel 67% delle sue partite stagionali in UEFA Champions League. Sono stati segnati più gol nel corso del primo tempo nel 50% delle partite del Napoli in questa stagione. Infine, è stato fischiato un calcio di rigore nel 50% delle partite di UCL del Napoli in questa stagione.

Francoforte-Napoli probabili formazioni

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. Allenatore Glasner.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Dove vedere Francoforte-Napoli Streaming TV

La partita al Deutsche Bank Park in Germania tra Francoforte-Napoli sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Infinity (telecronaca di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero), come uno dei tre ottavi di finale per i quali Mediaset ha acquistato i diritti (insieme a Liverpool-Real Madrid e Lipsia-Manchester City). La partita sarà trasmessa ovviamente anche da Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now.