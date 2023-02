Ultime Notizie » Come vedere Francoforte Napoli Streaming » Champions League: Francoforte-Napoli Streaming e Liverpool-Real Madrid Diretta TV, ecco dove e quando

CALCIO STREAMING – Continuano le partite di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Le prime a scendere in campo saranno le due sfide Francoforte-Napoli al Deutsche Bank Park e Liverpool-Real Madrid allo stadio Anfield in programma martedì 21 febbraio 2023 alle ore 21 italiane. A queste due partite seguiranno Inter-Porto e RB Lipsia-Manchester City in programma alla stessa ora del giorno dopo, il 22 febbraio.

Dove vedere Francoforte-Napoli Streaming e Liverpool-Real Madrid Diretta TV

Queste 4 partite saranno quelle che si potranno vedere in diretta streaming questa settimana.

Buone notizie per i migliaia di tifosi del Napoli che non potranno viaggiare in Germania per seguire la loro squadra. Eintracht-Napoli infatti viene trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5. Gli abbonati a Sky potranno godersi i match con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252). Eintracht-Napoli streaming gratis anche con Mediaset Infinity e sul sito web Sportmediaset.it, oppure per per gli abbonati con SkyGo e a pagamento con NOW. Anche Liverpool-Real Madrid in diretta tv su Sky e precisamente con Sky Sport Football, Sky Sport (Canale 253) oltre a Mediaset Infinity.