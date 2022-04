Ultime Notizie » Benfica » Liverpool-Benfica Streaming TV, dove vedere Gratis Diretta

Dove vedere Liverpool-Benfica Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano ad Anfield oggi mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 21 italiane il ritorno dei quarti di finale di Champions League, stesso orario di Atletico Madrid-Manchester City (andata 0-1) che però viene trasmessa su Amazon Prime Video.

I pronostici danno favorito il Liverpool di Jürgen Klopp che, forte del 3-1 nella gara di andata a Lisbona, dovre evitare la rimonta del Benfica per poter accedere alla semifinale dove il Villarreal sta aspettando di conoscere il suo prossimo avversario. Di seguito le informazioni per vedere Liverpool-Benfica streaming gratis e diretta video live tv.

Sono 11 i precedenti nelle coppe europee tra le due formazioni, senza nessun pareggio: 7 vittorie dei Reds e 4 delle Aquile. C’è tutto, insomma, per aspettarsi un bello spettacolo

⚽ Dove vedere Liverpool-Benfica Diretta TV

Liverpool-Benfica diretta da vedere su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match di Champions League non sarà disponibile in chiaro. Telecronaca con Federico Zancan e al suo fianco come seconda voce ci sarà Giancarlo Marocchi.

Il Liverpool ha vinto la competizione nelle due precedenti occasioni in cui hanno superato il Benfica: nel 1977-78 e 1983-84.

⚽ Liverpool-Benfica Streaming Gratis

Liverpool-Benfica streaming gratis per gli abbonati Sky grazie all’app di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile per pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW, il servizio on demand di Sky che, attraverso l’acquisto del pacchetto “Sport”, offre la visione di vari eventi tra cui le gare di Champions League. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV o Tarjeta Roja Online, perchè considerati illegali in Italia.

Il Liverpool ha vinto ognuna delle ultime cinque partite contro squadre portoghesi nella UEFA Champions League, segnando 16 gol e concedendo solo tre.

Liverpool-Benfica Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il tecnico del Benfica Nelson Verissimo: “Sabato il Liverpool ha confermato di essere, al pari del City, la migliore squadra al mondo.

Mohamed Salah ha segnato 14 gol in 23 presenze per il Liverpool ad Anfield nella UEFA Champions Legue, con il suo prossimo gol in casa riuscirà a superare un certo Steven Gerrard.

⚽ Le probabili formazioni di Liverpool-Benfica

Ma noi, anche se sfavoriti, vogliamo giocarci le nostre possibilità”.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Jones; Salah, Firmino, Luis Diaz. Allenatore: Jürgen Klopp. A disposizione in panchina: Adrian, Thiago Alcantara, Milner, Mané, Gomez, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Diogo Jota, Tsimikas, Origi, Matip.

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Goncalves, Taarabt, Weigl, Everton; Gonçalo Ramos, D Nunez. Allenatore: Verissimo. A disposizione in panchina: Leite, Svilar, Morato, Lazaro, André Almeida, Meité, Paulo Bernardo, João Mario, Radonjic, Gil Dias, Yaremchuk, Seferovic.

Arbitro: Gözübüyük (Olanda). Guardalinee: Van Zuilen e Balder (Olanda). Quarto uomo: Sidiropoulos (Grecia). Var: Van Boekel (Olanda). Assistente Var: Higler (Olanda).

Da quando Klopp allena il Liverpool, solo Robert Lewandowski (54) è stato coinvolto in più assist+gol rispetto a Mohamed Salah (46) nella competizione.

Alternative per vedere Liverpool-Benfica in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Liverpool-Benfica non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e Tarjeta Roja Online sono considerati illegali in Italia.

Il Benfica ha vinto solo una delle ultime nove trasferte in UEFA Champions League (3E 5D), anche se quella vittoria è arrivata nell’ultimo turno quando hanno eliminato l’Ajax (0-1 il mese scorso).

