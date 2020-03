Liverpool Atletico Madrid streaming gratis link. Scendono in campo questa sera ad Anfield Road Liverpool e Atletico Madrid, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I campioni in carica partono da una situazione di svantaggio, la sconfitta per 1-0 subita nella gara di andata. Non sarà facile per Salah e compagni far breccia per almeno due volte nella rocciosa difesa della squadra allenata dal Cholo Simeone, eliminata dalla Juventus l’anno scorso proprio a questo livello della competizione, senza subire nemmeno una rete. Ecco dove vedere Liverpool Atletico Madrid streaming e diretta tv.

Liverpool Atletico Madrid streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Le probabili formazioni di Liverpool Atletico Madrid che ci piacerebbe vedere in campo:

Liverpool (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold, J.Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, S.

Mané. All. Jürgen Klopp

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Renan Lodi; A.Correa, Saúl Ñíguez, Teye Partey, Koke; João Félix, Morata. All. Diego Simeone

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi).

Liverpool Atletico Madrid Streaming Gratis Link Online senza Rojadirecta.



Liverpool Atletico Madrid in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi mercoledì 11 marzo 2020 su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go per seguire le partite di calcio online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi neanche in streaming gratis online con Mediaset Play.