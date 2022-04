Dove vedere Benfica-Liverpool Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 5 aprile 2022 alle ore 21 italiane nell’andata dei quarti di Champions League , stesso orario di Manchester City-Atletico Madrid che però viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

Dopo aver superato l’Inter negli ottavi, il Liverpool di Jurgen Klopp vola in Portogallo per sfidare il Benfica di Nelson Veríssimo, un allentaore che ha bagnato il suo debutto assoluto in Champions League con il passaggio del turno contro l’Ajax, dopo aver sostituito il suo predecessore Jorge Jesus al termine della fase a gironi. Di seguito le informazioni per vedere la partita Benfica-Liverpool in video streaming gratis e diretta live tv.

Darwin Núñez del Benfica ha segnato tre dei suoi quattro gol in questa stagione di UCL dopo il 70° minuto di gioco, mentre Mohamed Salah del Liverpool ha fatto gol nella partita in trasferta ai quarti di finale di UCL in tre delle ultime quattro stagioni.

⚽ Dove vedere Benfica-Liverpool Diretta TV

Benfica-Liverpool diretta da vedere su Sky Sport Football (numero 203 del satellite), e Sky Sport (numero 253 del satellite). In alternativa è possibile usufruire del servizio Infinity +, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv. Si gioca, come detto, allo stesso orario di Manchester City-Atletico Madrid che viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

Mohamed Salah è al terzo posto, in coabitazione con Karim Benzema, nella classifica cannonieri della Champions League 2021/2022. Fra i portoghesi spicca, invece, Darwin Nuñez, il più prolifico dei suoi in Europa con 4 goal e autore della rete decisiva con un colpo di testa su calcio d’angolo contro l’Ajax nel ritorno degli ottavi di finale.

⚽ Benfica-Liverpool Streaming Gratis

Benfica-Liverpool streaming gratis per gli abbonati Sky grazie all’app di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile per pc, smartphone e tablet. Dagli stessi dispositivi è possibile accedere a Infinity Plus, ossia il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset.

Il Benfica è imbattuto in casa nelle ultime due sfide contro il Liverpool tra Champions League e Coppa dei Campioni.

Benfica-Liverpool Streaming Live: ultime notizie formazioni

A pagamento per tutti con NOW TV, il servizio on demand di Sky che, attraverso l'acquisto del pacchetto "Sport", offre la visione di vari eventi tra cui le gare di Champions League.

Benfica e Liverpool si sono già affrontate 10 volte nella loro storia. Il bilancio è in favore dei ‘Reds’ con 6 successi contro i 4 dei lusitani. Le due squadre si sono affrontate nei quarti di finale della Coppa dei Campioni della stagione 1977/78 e 1983/84. Nell’annata successiva, portoghesi e inglesi sono sfidati nel secondo turno, mentre recentemente si sono affrontati negli ottavi di finale della Champions League 2005/2006 e ne quarti dell’annata 2009/2010.

⚽ Le probabili formazioni di Benfica-Liverpool

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Everton, Gonçalo Ramos, Rafa Silva; Darwin Núñez. Allenatore Nelson Verìssimo.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore Jurgen Klopp.

Alternative per vedere Benfica-Liverpool in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Benfica-Liverpool non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e Tarjeta Roja Online sono considerati illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.