Atletico Madrid Liverpool streaming gratis link. La Champions League entra nel vivo con gli ottavi di finale a eliminazione diretta (andata e ritorno). Tutto pronto per lo spettacolo delle migliori 16 d’Europa: chi sbaglia va a casa. Questa sera alle ore 21 l’Atletico Madrid di Simeone cerca l’impresa al Wanda Metropolitano contro il Liverpool di Jürgen Klopp campione d’Europa in carica. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Atletico Madrid Liverpool streaming e diretta tv.

Atletico Madrid Liverpool streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

La squadra della capitale spagnola rivecerà all’attuale campione in una delle qualificazioni più interessanti dell’ottava ottava della Champions League. L’Atlético de Madrid ha una situazione difficile in Champions League. La squadra di Simeone era seconda nel suo gruppo ed è ora costretta a misurarsi nella fase a eliminazione diretta con una delle squadre più difficili in Europa come il Liverpool che la fa da imperatore in Premiere League.

L’andata del Wanda Metropolitano darà il via ad una doppia sfida molto attraente in cui l’attuale campione d’Euroap torna sul palco dove ha vinto la Coppa dalle Grandi Orecchie lo scorso giugno e Atleti vuole ripristinare i suoi ultimi giorni di gloria nella massima competizione continentale.

Le nostre probabili formazioni di Atletico Madrid Liverpool:

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Savić, Felipe, Renan Lodi; Saúl Ñíguez, Teye

Partey, Koke, Vitolo; Correa, Morata. Allenatore Diego Simeone.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J.Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Allenatore Jürgen Klopp.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Atletico Madrid Liverpool Streaming Gratis Link Online senza Rojadirecta.



Atletico Madrid Liverpool in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi martedì 18 febbraio 2020 su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Stream disponibile per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La diretta di Atletico Madrid Liverpool viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis online con MediasetPlay.