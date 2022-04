Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » Atletico Madrid-Manchester City Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Atletico Madrid-Manchester City Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 21 italiane per la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League 2021-2022.

Chi vincerà la sfida Simeone vs Guardiola?

Al Wanda Metropolitano, si decidono le sorti di Atletico Madrid e Manchester City. 7 giorni fa, in Inghilterra, sono stati i Citizens di Pep Guardiola ad avere la meglio sul muro dei Colchoneros di Diego Simeone grazie al gol di Kevin De Bruyne: oggi il City ha a disposizione due risultati su tre. Chi passa il turno affronterà in semifinale il Real Madrid che hanno avuto la meglio sui campioni in carica del Chelsea. Di seguito le informazioni per vedere Atletico Madrid-Manchester City streaming gratis e diretta video tv.

È la quarta volta che l’Atlético Madrid perde l’andata di una partita UEFA Champions League lontano da casa. La squadra di Diego Simeone ha passato il turno in due delle tre precedenti occasioni, eliminando il Barcellona nel 2015-16 (3-2 complessivo) e Bayer Leverkusen nel 2014-15 (1-1 complessivo, passando dopo i calci di rigore).

⚽ Dove vedere Atletico Madrid-Manchester City Diretta invece di Rojadirecta TV



Atletico Madrid-Manchester City diretta in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Questa sarà la prima trasferta del Manchester City contro l’Atlético Madrid in Europa. I Citizens hanno vinto solo tre delle loro precedenti 11 partite in trasferta contro gli avversari spagnoli.

⚽ Atletico Madrid-Manchester City Streaming Gratis alternativa a RojadirectaTV in italiano



Atletico Madrid-Manchester City streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il manager del Manchester City Pep Guardiola ha affrontato l’Atlético Madrid fuori casa in sei precedenti occasioni: la più recente è stata la sconfitta per 0-1 in UEFA Champions League mentre era allenatore del Bayern Monaco nel 2015-16.

Atletico Madrid-Manchester City Streaming Live: ultime notizie formazioni

Antoine Griezmann ha segnato 29 gol in carriera nella UEFA Champions League. Se dovesse segnare in questa partita, supererebbe David Trezeguet (29) come quarto giocatore francese con più gol nella competizione, dietro solo a Karim Benzema (82), Thierry Henry (50) e Kylian Mbappé (33). Riyad Mahrez del Manchester City ha segnato sei gol nelle sue ultime sei partite in trasferta.

⚽ Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Manchester City

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; M Llorente, De Paul, Kondogbia, Koke, R Lodi; Griezmann, Joao Felix. Allenatore: Simeone. A disposizione in panchina: Lecomte, Christian, Vrsaljko, Hermoso, Carrasco, Lemar, J Serrano, A. Moreno, Carlos Martín, Suarez, A Correa, Cunha.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Aké; Gündogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling. Allenatore: Guardiola. A disposizione in panchina: Steffen, Ruben Dias, Grealish, Zinchenko, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Fernandinho, Carson, Egan-Riley, Mbete-Tabu.

Arbitro: Siebert (Germania). Guardalinee: Seidel e Foltyn. 4° Uomo: Zwayer. VAR: Fritz. Assistente VAR: Dingert.

Alternativa per vedere Online Atletico Madrid-Manchester City Streaming Gratis

Alternative per vedere Atletico Madrid-Manchester City non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

Nell’ultimo turno, i colchoneros arrivano dalla sconfitta subita contro il Maiorca mentre i Cityzens hanno pareggiato 2-2 contro il Liverpool, in un autentico spettacolo per tutti gli amanti del bel calcio.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.