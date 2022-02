Dove vedere Inter-Liverpool Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 21 italiane per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

A San Siro l’Inter di Simone Inzaghi ritrova la fase a eliminazione diretta della #UCL dopo un digiuno iniziato nella stagione 2011-2012. I nerazzurri affrontano il Liverpool della stella Mohamed Salah. L’ex calciatore della Roma ha messo insieme finora 23 gol in 26 partite stagionali, che diventano addirittura 7 in 6 partite di Champions League. Di seguito le informazioni per vedere Inter-Liverpool streaming gratis e diretta video tv.

Quinto incrocio in una competizione europea tra Inter e Liverpool. Nell’attuale format della Champions League (dal 2003/04), l’Inter è stata eliminata da 2 delle 3 precedenti sfide andata/ritorno a eliminazione diretta contro squadre inglesi. Tutte e tre sono arrivate agli ottavi di finale, perdendo contro il Liverpool nel 2007/08 e il Manchester United nel 2008/09, prima di eliminare il Chelsea nella stagione 2009/10.

⚽ Dove vedere Inter-Liverpool Diretta invece di Rojadirecta TV



Inter-Liverpool diretta in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

I Reds, vincitori di 6 Champions nella propria storia, hanno chiuso davanti all’Atletico Madrid il proprio raggruppamento. L’Inter ha chiuso al secondo posto il proprio girone alle spalle del Real Madrid e davanti a Shakhtar e Sheriff.

⚽ Inter-Liverpool Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Inter-Liverpool streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Mohamed Salah potrebbe registrare la sua 50esima presenza in Champions League con il Liverpool in questa partita, finora ha segnato 32 gol. Tra i giocatori che hanno collezionato più di 50 presenze con un club specifico nella competizione, solo Cristiano Ronaldo (51 per il Real Madrid) e Robert Lewandowski (36 per il Bayern Monaco) hanno segnato di più alla loro 50a gara.

Inter-Liverpool Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha segnato in ognuna delle sue ultime tre presenze contro il Liverpool, realizzando un gol con il Manchester

City nel 2015 e due con la Roma nelle semifinali di questa competizione nel 2017/18. Dzeko è infatti uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in entrambe le gare di una sfida a eliminazione diretta contro il Liverpool in Champions League, insieme a Emmanuel Adebayor dell’Arsenal nel 2007-08 e Didier Drogba del Chelsea nel 2008/09.

Lautaro Martinez ha segnato cinque gol nelle sue prime cinque presenze per l’Inter in Champions League (2019/20), ma ha segnato solo un gol nelle sue ultime 12 partite. Da quando ha segnato contro il Real Madrid nel novembre 2020, è stato 697 minuti senza un gol nella competizione.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Liverpool

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J Henderson, N Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore Jürgen Klopp.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha vinto 49 delle sue 87 partite in Champions League fino ad oggi. Se la sua squadra vincesse questa gara, diventerebbe solo l’ottavo allenatore a raggiungere i 50 successi nella competizione (dopo Ferguson, Ancelotti, Guardiola, Wenger, Mourinho, van Gaal e Benítez), nonché il primo tedesco a riuscirci.

Alternativa per vedere Online Inter-Liverpool Streaming Gratis

Alternative per vedere Inter-Liverpool non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.