Lewandowski meglio di Ronaldo e Messi [The Best FIFA Awards]

The Best FIFA Awards – Giovedì la FIFA ha nominato l’attaccante polacco Robert Lewandowski come miglior giocatore del 2020.

Lewandowski, 32 anni, ha debuttato nel 2006. Da allora ha giocato 726 partite, nelle quali ha segnato 507 gol. Secondo quanto valutato dalla FIFA, negli ultimi anni il polacco è stato “uno dei migliori giocatori al mondo” ed “è passato ad un altro livello nel 2019 e nel 2020”.

Il calciatore, che fa parte del Bayern Monaco e della nazionale polacca, ha battuto gli altri due finalisti annunciati la scorsa settimana: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

È la prima volta che ottiene il titolo. È anche il primo giocatore di un club tedesco a ricevere il premio.

Il trofeo gli è stato consegnato personalmente dal presidente della Fifa Gianni Infantino. Nell’aprire la serata per proclamare i vincitori, Infantino ha voluto ricordare Diego Armando Maradona e Paolo Rossi, leggende del calcio scomparsi nelle ultime settimane “che, con le loro gesta, hanno fatto sì che tante persone si innamorassero del calcio”. Infantino si augura che il 2021 sia migliore del 2020 nel corso del quale “il calcio si è fermato e poi è ripartito”.