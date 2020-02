Juventus Stellare con Ronaldo Messi e Guardiola: sarà vero?

Mentre in Francia si parla di un possibile abbandono bianconero di Cristiano Ronaldo a fine stagione, TuttoSport prospetta tutt’altro piano: far giocare CR7 al fianco di Leo Messi.

I campionati europei entrano nella fase di definizione. Tuttavia, i programmi di calcio sono eclissati dalla situazione di Lionel Messi. Per la prima volta da quando ha debuttato come professionista, l’argentino ha serie possibilità di lasciare Barcellona. Ha il potere di terminare a giugno e di negoziare con un’altra squadra nel mercato dei passaggi estivi.

Il quotidiano TuttoSport mostra l’ambizioso piano della Juventus per comprare la stella argentina.

Laha in programma dinella stessa formazione. E, come fragola sulla cigliegina, aggiungerci pure un certo Pep Guardiola per guidare quella che diventerebbe una

In Spagna, ovviamente, hanno preso atto delle informazioni provenienti dall’Italia. Secondo El Chiringuito, la Juventus prevede di offrire a Guardiola “un assegno in bianco” per mettere insieme “una squadra migliore dei videogiochi“.

Certo che, se la Juventus riuscisse a vendere i famosi sei giocatori bianconeri che, come detto in un precedente articolo, a fine stagione verrebbero messi sul mercato, troverebbe certo le risorse economiche per completare questo ambizioso piano