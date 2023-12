Ultime Notizie » Calcio » Mondiale per Club: La dura protesta dei giocatori contro Gianni Infantino

CALCIO – I calciatori sono contrari al nuovo Campionato del Mondo per Club a 32 squadre che inizierà nel 2025. La FIFPRO ha criticato la FIFA di Gianni Infantino per la mancanza di considerazione per la salute e la vita personale dei giocatori, sottolineando anche la mancanza di misure per proteggere il loro carico di lavoro. La FIFPRO teme che il nuovo torneo ridurrà il tempo di riposo e di recupero dei giocatori e avrà un impatto negativo sui mercati del lavoro nazionali.

La FIFPRO, federazione internazionale dei calciatori professionisti, sta sollevando serie preoccupazioni riguardo alla salute e al benessere dei giocatori di calcio.

Essi sottolineano che i calciatori sono costretti a esibirsi per lunghi periodi di tempo senza sufficiente riposo, sia a causa delle competizioni dei club che di quelle nazionali. Questa situazione porta a, che possono causare stanchezza, lesioni fisiche, problemi di salute mentale, prestazioni inferiori e anche rischi per la longevità della carriera.

La FIFPRO chiede quindi alla FIFA di promuovere il dialogo tra tutte le parti coinvolte nel calcio al fine di introdurre regole di base sulla salute e la sicurezza dei calciatori, allo scopo di garantire il benessere degli atleti professionisti.