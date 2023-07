Ultime Notizie » Arabia Saudita » Mercato Al Nassr bloccato dalla FIFA per un mancato pagamento

Il club di calcio saudita Al Nassr, quello in cui gioca CR7 Cristano Ronaldo e adesso anche Brozovic, è stato punito dalla FIFA con un divieto di acquistare nuovi giocatori per le prossime tre finestre di mercato. La sanzione è stata inflitta perché il club non ha pagato i bonus dovuti al Leicester City per la cessione dell’attaccante nigeriano Ahmed Musa. Il club dovrà affrontare una possibile grande perdita a meno che non saldi i debiti con il Leicester.

Il caso risale alla vendita di Musa al club saudita. Nonostante abbia avuto scarse prestazioni con il Leicester, Musa ha contribuito alla vittoria del campionato da parte dell’Al Nassr nel 2018/2019 segnando 14 gol in 62 partite.

Come parte dell’accordo di trasferimento, il club saudita avrebbe dovuto pagare 390 mila sterline di bonus al Leicester, ma questi soldi non sono ancora stati versati.

La FIFA ha deciso di prendere provvedimenti a causa del mancato pagamento e ha bloccato il mercato del club. La sentenza è stata confermata anche dal TAS. Tuttavia, se il pagamento viene effettuato, il divieto potrebbe essere revocato.

Questa decisione rappresenta un importante precedente per i club sauditi che spendono molto nel mercato dei trasferimenti. Dopo gli arrivi di giocatori di fama come Benzema, Ruben Neves, Kante, Koulibaly, Edouard Mendy e l’arrivo imminente di Milinkovic Savic all’Al Hilal, la FIFA sta monitorando da vicino il campionato saudita per evitare ulteriori violazioni.