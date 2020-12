Google Foto con Intelligenza Artificiale: effetti di movimento e Immagini 3D.

Google Foto si prepara per le prossime settimane al lancio di nuovi strumenti che, come annunciato, miglioreranno l’esperienza di editing grazie all’incorporazione dell’intelligenza artificiale (AI), che permetterà di generare effetti di movimento ed evidenziare alcuni aspetti delle immagini.

Per creare le foto cinematografiche, Google incorporerà un sistema che impara a prevedere la profondità di un’immagine per creare una rappresentazione 3D della scena. Questa opzione sarà disponibile anche se la fotografia originale non fornisce informazioni sulla profondità. Il prossimo passo sarà usare una fotocamera virtuale per produrre un effetto panoramico uniforme.

Questa possibilità si aggiunge alle modifiche che hanno già iniziato ad essere aggiornate nella progettazione di “collage” con l’uso dell’IA per migliorare e arricchire le sue opzioni, aiutando a scegliere il giusto design per le immagini. Ciò viene fatto fornendo colori simili con i quali è possibile accentuare i dettagli della foto originale, nonché caratteri e colori di sfondo per un aspetto più coerente.

Un altro degli aggiornamenti Google Foto: offrirà è relativo al tema “Ricordi“, dal momento che alcune persone potrebbero essere evidenziate e si prevede inoltre che presto inizierà a mettere in evidenza le cose o le attività preferite degli utenti, come i tramonti o lo sport.

Tuttavia, poiché non tutti i ricordi devono essere recuperati, l’utente avrà la possibilità di nascondere persone specifiche o determinati periodi in modo che non compaiano.