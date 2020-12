Terremoto Oggi Lombardia: Scossa M3,9 sentita nel Nord Italia, da Milano al Piemonte.

TERREMOTO OGGI MILANO/LOMBARDIA – Una nuova scossa di terremoto in tempo reale è stata avvertita oggi, giovedì 17 dicembre 2020, alle alle ore 16:59 italiane (ore 15:59 UTC di oggi 17/12/2020), con un magnitudo di 3,9 gradi della scala Richter, con epicentro in provincia di Milano, 4 km da Pero (MI), 6 km a ovest di Milano, a una profondità (ipocentro) di 56 km. Una scossa di terremoto che non ha provocato danni ma che è stata sentita chiaramente anche in alcune zone di Liguria e Lombardia, e in altre zone del Nord Italia.

Secondo quanto registrato dall’ Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV Terremoti), la scossa di terremoto di oggi ha avuto epicentro nelle coordinate geografiche 45,49°N 9,13°E.

La scossa di terremoto di oggi ha avuto epicentro tra Pero, Novate Milanese e Baranzate, in provincia di Milano, a 6 Km a W del capoluogo lombardo, 8 Km a SE di Rho, 10 Km a W di Sesto San Giovanni, 10 Km a SW di Cinisello Balsamo, 15 Km a SW di Monza, 20 Km a SE di Legnano, 25 Km a SE di Busto Arsizio, 28 Km a NE di Vigevano, 32 Km a SE di Gallarate, 34 Km a N di Pavia, 36 Km a S di Como 40 Km a E di Novara, 43 Km a SE di Varese, 48 Km a W di Bergamo, 66 Km a NW di Piacenza, 76 Km a NE di Alessandria, 81 Km a W di Cremona, 85 Km a W di Brescia, 98 Km a NE di Asti.

Al momento non giungono notizie riguardo danni a persone o cose: siamo comunque in attesa di ulteriori ultime notizie per darvi tutti gli aggiornamenti sulla situazione.