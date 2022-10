Dove vedere Lecce-Juventus Streaming Gratis. Come aveva previsto l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri dopo le vittorie consecutive mantenendo la porta inviolata in Serie A, i loro “tosti” avversari in UEFA Champions League si sono rivelati troppo forti, poiché la sconfitta per 4-3 in casa del Benfica a metà settimana ha portato la Juventus ad uscire dalla competizione prima degli ottavi di finale per la prima volta dal 2013/14.Non essendo neanche certo di giocare nell’edizione del prossimo anno, Allegri non può nemmeno sognare di ripetere la stagione in cui la Juventus stabilì il suo record di 102 punti in cui Antonio Conte guidò in quella stagione di Serie A.

Si gioca per la 12a giornata di Serie A allo Stadio Via del Mare oggi sabato 29 ottobre 2022 alle ore 18 italiane, subito dopo Napoli-Sassuolo streaming delle 15 e prima di Inter-Samp delle 20:45. Di seguito le informazioni per vedere Lecce-Juventus streaming gratis e video live tv.

Gabriel Strefezza ha segnato 5 gol ufficiali con il Lecce in questa stagione, tre dei quali nel primo tempo. Per quanto riguarda la squadra ospite, Adrien Rabiot ha segnato la sua seconda doppietta stagionale nella sua partita precedente in SA contro l’Empoli, con tutti e tre i suoi ultimi gol che sono arrivati dopo l’80° minuto di gioco.

Lecce-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Umtiti cerca spazio al centro della difesa e Pongracic potrebbe essere dirottato a destra. A sinistra ballottaggio Gallo-Pezzella. Davanti Strefezza e Banda a supporto di Ceesay con Di Francesco e Colombo pronti a entrare a gara in corso. Vlahovic non ha recuperato. Davanti tocca al tandem Kean-Milik. Indisponibile anche Locatelli per problemi personali: pronto Miretti. Doppio modulo: 3-5-2 o 4-3-3.

⚽ Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Oudin. Allenatore Baroni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Paredes, Vlahovic, Locatelli, Chiesa, Pogba, Akè.

Dopo la rete contro l’Empoli nell’ultimo turno, Moise Kean potrebbe andare in rete per due presenze consecutive di Serie A solamente per la seconda volta nella competizione: la prima fu una striscia di quattro tra marzo e aprile 2019.

Dove vedere Lecce-Juventus in TV

Lecce-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca DAZN di Lecce-Juventus è affidata a Riccardo Mancini e Marco Parolo (al commento tecnico).

Federico Chiesa potrebbe tornare a giocare un match di Serie A a 293 giorni di distanza dalla gara contro la Roma dello scorso gennaio: l’attaccante della Juventus ha trovato un gol e un assist nella sua unica sfida di Serie A contro il Lecce, il 15 luglio 2020, proprio al Via del Mare, con la maglia della Fiorentina.

Lecce-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



Lecce-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Federico Di Francesco non segna da 17 presenze di Serie A e solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza reti nella competizione (26 tra agosto 2017 e settembre 2018) – il classe ’94 ha giocato quattro partite contro la Juventus in Serie A, con quattro maglie differenti (Bologna, Sassuolo, SPAL ed Empoli) trovando sempre la sconfitta.

Alternative per guardare Lecce-Juventus streaming online

Alternative per vedere Lecce-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Lecce-Juventus Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.