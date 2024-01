Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » ⚽ Lecce JUVENTUS Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Lecce-Juventus Streaming Gratis. Nel posticipo serale della 21esima giornata di Serie A, il Lecce ospita la Juventus. La Vechia Signora è seconda in classifica e ha vinto quattro partite consecutive, mentre il Lecce non vince da più di un mese. Durante la conferenza stampa, Allegri ha annunciato le assenze di Rabiot e Chiesa per infortuni. Di seguito tutte le informazioni per vedere Lecce-Juventus streaming gratis e video live tv.

Orario Lecce-Juventus e dove si gioca

Lecce-Juventus si giocherà oggi domenica 21 gennaio 2024 allo stadio “Via del Mare” di Lecce. Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. L’arbitro sarà Daniele Doveri, al VAR Paolo Valeri.

Lecce-Juventus in TV, che canale?

Lecce-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN tramite diversi dispositivi, come smart TV, console di gioco e Chromecast. In alternativa, i clienti DAZN e Sky possono attivare il canale ZONA DAZN su Sky. Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha la possibilità di segnare in tre partite consecutive per la prima volta nella sua carriera in Serie A. Negli ultimi due anni, nessun giocatore ha segnato più gol su calcio di punizione diretto nelle cinque leghe europee principali.

Dove vedere Lecce-Juventus Streaming Gratis in italiano

Lecce-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dusan Vlahovic, con nove gol segnati in questa stagione di Serie A, si avvicina ai suoi risultati della passata stagione. Solo Paulo Dybala, giocatore della Juventus, ha raggiunto questo traguardo in almeno due stagioni di Serie A prima dei 24 anni.

Alternative per la visione di Lecce-Juventus gratis streaming online

Non esistono opzioni alternative per vedere Lecce-Juventus. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Lecce-Juventus Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio,

Nella sua prima stagione in Serie A, Roberto Piccoli ha segnato cinque gol nel tempo di recupero finale, posizionandosi al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori in questo periodo. Uno dei suoi gol più importanti è stato quello contro la Juventus mentre giocava per l’Empoli, il 22 maggio scorso.

Lecce-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni, oltre il FantaCalcio

sono irregolari con la legge italiana.

In casa Lecce, Sansone e Strefezza saranno riserve in panchina. Oudin, Almqvist e Krstovic formeranno il tridente offensivo. In casa Juve McKennie e Gatti torneranno nella formazione titolare dopo aver scontato una squalifica. Rabiot e Chiesa saranno assenti per infortuni e saranno sostituiti da Miretti e Yildiz. Cambiaso ha maggiori possibilità di giocare sulla fascia destra rispetto a Weah.

⚽ Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Piccoli, Strefezza. Allenatore: D’Aversa. A disposizione in panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Berisha, Blin, Almqvist, Krstovic, Sansone, Pierotti. Indisponibili: Banda, Dermaku, Rafia, Touba. Squalificati: nessuno.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Nonge, Nicolussi Caviglia, Alex Sandro, Weah, Iling-Junior, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Kean, Chiesa, Rabiot. Squalificati: Pogba, Fagioli.

Arbitro: Doveri della sezione di Roma. Guardalinee: Berti-Ricci. IV uomo: Perenzoni. VAR: Valeri. Assistente VAR: Abisso.