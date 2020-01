DIRETTA CALCIO – Il Milan ha vinto a Cagliari con il risultato di 0-2 nel primo anticipo della 19a e ultima giornata del girone di andata del campionato di calcio di Serie A. Le reti nel secondo tempo di Leao e Ibrahimovic regalano al Milan la vittoria sul campo del Cagliari, ottenuta con una prestazione di sostanza e carattere. Rossoneri a -4 dall’ultimo posto utile per l’Europa, occupato proprio dai sardi.

Tabellino Cagliari-Milan 0-2.

Dall’arrivo di Pioli, nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata in più incontri di Serie A del Mlian (cinque, come la Sampdoria). Continua invece il periodo no per la squadra di Maran, che incappa nella quarta sconfitta consecutiva e inizia con amarezza le celebrazioni del

Marcatori gol: 46′ Leao, 64′ Ibrahimovic.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (76′ Ionita), Cigarini, Rog (76′ Castro); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (69′ Cerri). Allenatore Maran.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria (73′ Conti), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu (64′ Bonaventura); Ibrahimovic, Leao (90′ Rebic). Allenatore Pioli.

Ammoniti: Cigarini (C), Nandez (C), Pellegrini (C), Bennacer (M).