Dove vedere Lazio-Inter streaming gratis e in tv. Dopo Milan-Monza delle 12:30 e Bologna-Roma delle 18:00, tra le altre, alle ore 20:45 italiane si gioca all’Olimpico di Roma Lazio-Inter in contemporanea ad Atalanta-Salernitana: entrambi i posticipi chiuderanno la 16a giornata di Serie A.

La Lazio si è classificata al secondo posto nel girone di UEFA Champions League dopo la sconfitta contro l’Atlético Madrid. La squadra ora si concentrerà sulla Serie A, dove si trova a quattro punti dalla zona Champions League. Nonostante una buona difesa, la Lazio ha avuto difficoltà a segnare gol nelle ultime partite di campionato. Anche l’Inter, seconda classificata nel proprio girone di Champions League, ha avuto una buona difesa e si trova in testa alla classifica di Serie A. Tuttavia, l’Inter ha un record negativo negli scontri diretti in trasferta. Scopri le formazioni e dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming.

⚽ Come guardare Lazio-Inter in TV

La partita Lazio-Inter in tv viene trasmessa in esclusiva da DAZN e può essere vista sulla TV tramite app per smart TV o su console di gioco come PlayStation e Xbox. È possibile utilizzare anche dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX. Telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

Ciro Immobile ha ricordi felici quando ha affrontato in casa l’Inter, poiché i suoi ultimi due scontri diretti casalinghi in Serie A lo hanno visto contribuire (1 gol, 1 assist) a partite che la Lazio ha vinto per 3-1.

Come vedere Lazio-Inter Streaming Gratis in italiano



Sarà possibile guardare la partita Lazio-Inter streaming su DAZN (gratis per gli abbonati) utilizzando il sito web da computer e portatile, e l’app ufficiale su smartphone e tablet.

Lautaro Martínez potrebbe essere l’uomo giusto per la risposta dell’Inter, avendo segnato tre degli ultimi quattro gol in Serie A contro la Lazio.

Esistono Alternative per vedere Lazio-Inter streaming online?

Non è possibile guardare la partita Lazio-Inter tramite Rojadirecta, poiché è un sito illegale in Italia. Si consiglia di seguire l’incontro tramite aggiornamenti in tempo reale pubblicati su Twitter e su piattaforme come FlashScore, Corriere dello Sport e TuttoSport.