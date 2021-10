Dove vedere Lazio-Inter Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 16 ottobre 2021 alle ore 18 italiane per la 8a giornata di Serie A 2021-22. La Lazio di Maurizio Sarri ospita l’Inter di Simone Inzaghi il quale farà un ritorno nella capitale per la prima volta come avversario dopo 22 anni in biancoceleste, anni dove lo hanno vista dapprima come calciatore e poi allenatore: una storia d’amore terminata il 27 maggio scorso. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio-Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

La Lazio non perde da 16 partite consecutive in casa in campionato (14V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare interne di fila senza sconfitte.

⚽ Dove vedere Lazio-Inter Diretta TV

Lazio-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, accompagnato in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

⚽ Lazio-Inter Streaming Gratis

Lazio-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Lazio-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Ciro Immobile arriva da un breve periodo di stop (leggera lesione muscolare) recuperando in fretta per giocare contro l’ex amico Inzaghi ora seduto sulla panchina dell’Inter. È l’attaccante che fin qui ha tirato di più nello specchio (13 tiri in porta sui 26 totali). Ha segnato tre gol contro l’Inter, due con le maglie di Torino e Genoa, una in 10 incontri con la Lazio, nel 2-1 del 16 febbraio 2020.

Edin Dzeko ha segnato sei gol in sette partite di questo campionato. Solo tre giocatori sono riusciti a realizzare sette reti nelle prime otto gare stagionali del club nell’anno d’esordio in nerazzurro in Serie A: Nyers (otto reti nel 1948/49), Amadei (sette nel 1948/49) e Quaresima (sette nel 1947/48). Il bosniaco ha segnato tre gol contro la Lazio in Serie A, ma solo uno nelle ultime 10 sfide.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Inter aggiornate



LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; S Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Adamonis, S.Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Acerbi.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Perisic; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Vidal, Calhanoglu, Vecino, Sanchez, Correa, Lautaro Martinez. Indisponibili: Sensi, Eriksen, Brazao. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Alternative per vedere Lazio-Inter in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Lazio-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta TV Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.