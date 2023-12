Ultime Notizie » Povertà » Record di persone senzatetto negli Stati Uniti

Il numero di senzatetto negli Stati Uniti all’inizio del 2023 è aumentato notevolmente rispetto all’anno precedente, battendo un record, come mostra un rapporto pubblicato venerdì dal Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano (HUD).

Il numero dei cittadini senza casa è aumentato a 70.650 nel corso dell’anno, afferma l’HUD. Nel gennaio 2023, 653.100 americani erano ufficialmente considerati senzatetto, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente e il numero più alto da quando il conteggio è iniziato nel 2007. Circa il 60% di queste persone vive in rifugi o rifugi di vario tipo, mentre il resto sopravvive “in luoghi non destinato alla residenza umana”.

Nel frattempo, un terzo delle persone colpite ha dichiarato di essere cronicamente senza casa. Si stima che i neri abbiano maggiori probabilità di finire per strada (37%) e che questo gruppo di popolazione comprendesse anche la metà delle famiglie senza casa con bambini al momento dello studio.

Secondo il rapporto, l’aumento del numero dei senzatetto è dovuto principalmente alla riduzione dell’offerta di alloggi a prezzi accessibili. Di grande impatto ha avuto anche la revoca della moratoria sugli sfratti imposta dal governo Biden durante la pandemia di Covid-19 per tutelare temporaneamente chi non poteva pagare l’affitto.

“Semplicemente non abbiamo abbastanza alloggi che le persone possano permettersi”, ha detto a NPR Jeff Olivet, direttore esecutivo dell’Interagency Council on Homelessness degli Stati Uniti. “Quando si unisce il rapido aumento degli affitti e i costi mensili più alti per trovare e mantenere un alloggio, il risultato è questo gioco di sedie”, aggiunge. Inoltre, la situazione è aggravata dall’inflazione record e dal crescente afflusso di immigrati, nonché dall’aumento della povertà dopo la pandemia, aggiunge l’organizzazione.