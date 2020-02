Lazio Inter Streaming Gratis Link – Alle ore 20:45 di oggi domenica 16 febbraio 2020 scenderanno in campo Lazio Inter con diretta live streaming sui canali digitali. Partita di calcio valida per la 24a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Olimpico (Cagliari). Arbitro Rocchi.

Lazio Inter Streaming, classifica e ultimi risultati.

Il big match della 24esima giornata di campionato è quello in programma questa sera alle 20:45 all’Olimpico di Roma tra Lazio (53 punti) ed Inter (54 punti), rispettivamente seconda e prima a pari merito con la Juventus nella classifica uscita dopo lo svolgimento dello scorso turno di serie A. I biancocelesti vengono dalla vittoria di misura sul campo del Parma, mentre i nerazzurri dalla spettacolare rimonta del derby, dove hanno chiuso 4-2 dopo essere stati sotto di due gol al termine del primo tempo.

Lazio (18) e Inter (16) sono le due squadre imbattute da più tempo in Serie A: più in generale, solamente il Liverpool (42) vanta una striscia più lunga senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei in corso. Per la prima volta nella storia della Serie A si affrontano alla 24esima giornata due squadre che contano insieme 107 punti in classifica (54 Inter, 53 Lazio): il precedente record a questo punto della stagione era 106 in Napoli-Lazio del 2017/18.

Dove vedere Lazio Inter Streaming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Lazio Inter in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite) con collegamenti pre-partita dalle ore 20:00 per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi.

Lazio Inter in diretta streaming con smartphone, tablet e computer, sul sito internet di Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Probabili formazioni Lazio Inter.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore Inzaghi. Indisponibili: Lulic. Squalificati: nessuno.

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. Allenatore Conte. Indisponibili: Gagliardini, Handanovic, Sensi. Squalificati: nessuno.