Ultime Notizie » Come vedere Lazio Inter Streaming » Lazio-Inter Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Dove vedere Lazio-Inter Streaming Gratis. La 3a giornata di Serie A, propone delle sfide molto interessanti, e tra queste c’è senza dubbio alcuno Lazio-Inter allo Stadio Olimpico di Roma. La formazione di Inzaghi conduce la classifica a punteggio pieno assieme a Napoli (che ha una migliore differenza reti) e la Roma. I Biancocelesti invece inseguono: stoppati in trasferta dal Torino sullo 0-0 dopo che avevano vinto in rimonta sul Bologna all’Olimpico. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio-Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

L’Inter non batte la Lazio nel suo stadio dal 29 ottobre 2018, quando vinse per 0-3 con cui i nerazzurri annichilirono i loro avversari grazie alle reti di Icardi (doppietta) e Brozovic. Squadra all’epoca allenata da Luciano Spalletti.

⚽ Dove vedere Lazio-Inter in TV

Lazio-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Lazio-Inter su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento da Dario Marcolin. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Fischio d’inizio venerdì 26 agosto 2022 allo ore 20:45 italiane.

⚽ Lazio-Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta



Lazio-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook.

Lazio-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Sergej Milinkovic-Savić ha un record personale di cinque gol contro l’Inter in Serie A (il suo miglior record personale contro una squadra in Serie A), incluso il gol conclusivo in questa partita nella vittoria per 3-1 durante la scorsa stagione. Romelu Lukaku ha fatto i primi due gol ed ha fatto assist per il terzo gol (segnato da Lautaro Martínez) nella vittoria per 3-1 quando ha giocato l’ultima volta contro la Lazio a febbraio 2021.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milikovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

⚽ Alternative per vedere Lazio-Inter in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Lazio-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituiscono i vari motori di ricerca nel cercare la frase “Lazio-Inter Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.