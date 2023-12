Ultime Notizie » bologna » Bologna-Roma Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV Oggi alle 18:00

Dove vedere Bologna-Roma streaming gratis e in tv. La Roma e il Bologna sono vicini in classifica di Serie A, con entrambe le squadre che hanno totalizzato almeno 25 punti dopo 15 giornate. Il Bologna spera di vincere contro la Roma per avvicinarsi alla competizione europea. Tuttavia, il Bologna ha difficoltà a segnare contro la Roma e gli incontri precedenti tra le due squadre sono stati a basso punteggio. José Mourinho, allenatore della Roma, si sta impegnando per migliorare la squadra e la Roma arriva da una serie di vittorie e pareggi. Tuttavia, la Roma ha avuto difficoltà nelle trasferte di Serie A e Mourinho dovrà lavorare su questo aspetto. Calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 17 dicembre 2023 allo stadio Dall’Ara di Bologna dopo Milan-Monza delle 12:30. Scopri le formazioni e dove vedere Bologna-Roma in tv e streaming.

⚽ Come guardare Bologna-Roma in TV

La partita Bologna-Roma in tv sarà visibile sui canali digitali di DAZN. La telecronaca DAZN di Bologna-Roma è affidata a Edoardo Testoni e Manuel Pasqual.



⚽ Le probabili formazioni di Bologna-Roma

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore Motta.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti. Allenatore Mourinho.

Lewis Ferguson del Bologna ha segnato il gol di apertura in due delle ultime tre partite casalinghe del Bologna in Serie A.

Come vedere Bologna-Roma Streaming Gratis in italiano



Gli appassionati del calcio possono guardare Bologna-Roma streaming gratis per gli abbonati su DAZN con dispositivi come smartphone, tablet, iPhone, iPad, computer e portatili. È possibile scaricare l’app o collegarsi al sito ufficiale per vedere la partita. Inoltre, gli utenti che non hanno dato disdetta a Dazn possono accedere agli highlights e rivedere l’intera partita in modalità su richiesta.

Andrea Belotti della Roma potrebbe giocare in assenza dello squalificato Romelu Lukaku, con sei dei suoi ultimi sette gol che sono arrivati prima dell’ora di gioco.

Esistono Alternative per vedere Bologna-Roma streaming online?

Non ci sono alternative per guardare la partita Bologna-Roma. Si sottolinea che la trasmissione Rojadirecta è considerata illegale in Italia, in quanto i siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio violano la legge del paese. Si consiglia, invece, di seguire la partita tramite gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle squadre su Twitter e su piattaforme come FlashScore, Corriere dello Sport e TuttoSport.