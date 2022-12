Ultime Notizie » Coppa del Mondo » Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo: “La peggior Coppa del Mondo tutti i tempi”

La Coppa del Mondo in Qatar 2022 è terminata e l’Argentina è stata proclamata vincitrice, con l’ultima Coppa del Mondo di Lionel Messi. È stato un Mondiale atipico, sia per le date in cui si è svolto, sia per le sorprese che alcune squadre hanno riservato. Katia Aveiro, sorella di CR7 Cristiano Ronaldo, ha già parlato attraverso i suoi social quando il Portogallo è stato eliminato dai Mondiali, proteggendo il fratello.

Katia Aveiro è tornata a parlare attraverso il suo account Instagram

Dopo una grande finale Argentina-Francia con molta tensione, l’Albiceleste ha finito di alzare la coppa al cielo.

La portoghese si è congratulata con la Nazionale vincitrice, ma non prima di aver espresso la sua opinione su questo Mondiale: “La peggior Coppa di tutti i tempi… che ci ha felicemente regalato una grande finale. Che partita. Congratulazioni all’Argentina”. A cui ha aggiunto gli elogi per Mbappé: “Questo ragazzo è irreale. Che futuro più luminoso ti aspetta. Incredibile”.