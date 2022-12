Ultime Notizie » Argentina » Argentina è Campione del Mondo 2022

L’Argentina è diventata per la terza volta Campione del Mondo vincendo la finale di Qatar 2022 contro la Francia ai calci di rigore. Dopo i tempi supplementari il risultato era terminato 3-3 con tripleta storica di Mbappé per i francesi e i gol di Leo Messi (doppietta e nuovo record alla sua ultima partita ai mondiali) e Di Maria. Ai rigori decisivi gli errori francesi di Coman e Tchouaméni (in gol Mbappé e Kolo Muani), mentre a segno i quattro realizzati da parte dell’Albiceleste: Messi, Dybala, Paredes e Montiel.

Il tabellino della finale Argentina-Francia 4-3 (dcdr)

Marcatori Gol: 23′ rigore Messi (A), 36′ Di Maria (A), 80′ rigore e 81′ Mbappé (F), 108′ Messi (A),

118′ rigore Mbappé (F).

Sequenza rigori: Mbappé (F, gol), Messi (A, gol), Coman (F, parato), Dybala (A, gol), Tchouaméni (F, fuori), Paredes (A, gol), Kolo Muani (F, gol), Montiel (A, gol).

Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina (91′ Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120’+1 Dybala); Di Maria (64′ Acuña), De Paul (103′ Paredes), Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez (103′ Lautaro Martinez). CT Scaloni.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé (120’+1 Disasi), Varane (113′ Konaté), Upamecano, Theo Hernandez (71′ Camavinga); Tchouaméni, Rabiot (96′ Fofana); Griezmann (71′ Coman), Mbappé, Dembélé (41′ Kolo Muani); Giroud (41′ Thuram). CT Deschamps.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Ammoniti: Enzo Fernandez, Rabiot, Thuram, Giroud (non dal campo), Acuña.