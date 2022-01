Dove vedere Juventus-Udinese Streaming Gratis. Formazioni pronte per oggi sabato 15 gennaio 2022 alle ore 20:45 italiane all’Allianz Stadium di Torino per la 22a giornata di Serie A 2021-22.

In campionato la Juventus arriva dal 4-3 ottenuto in una incredibile rimonta in casa della Roma (stava perdendo 3-1), mentre l’Udinese dal scivolone per 6-2 contro l’Atalanta. La Juventus ha 38 punti in classifica e occupa la 5a posizione, mentre l’Udinese ha 20 punti al 14esimo posto. La Vecchia Signora ha giocato anche mercoledì perdendo la Supercoppa contro l’Inter all’ultimo secondo dei tempi supplementari, con il gol di Sanchez che ha fatto incavolare Bonucci il quale, per colpa della sua reazione a bordo campo, si è beccato un’ammenda di 10 mila euro. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Udinese streaming gratis e diretta tv.

Paulo Dybala, in gol in tre delle ultime cinque partite giocate in Serie A, ha nell’Udinese la sua vittima preferita nella competizione: nove reti in 16 partite contro i friulani, tra cui una nel match d’andata (in cui fornì anche l’assist vincente a Cuadrado).

⚽ Dove vedere Juventus-Udinese Diretta TV

Juventus-Udinese diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport Calcio (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Riccardo Mancini, assistito in cabina di commento da Massimo Gobbi. Per quanto riguarda Sky, telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

⚽ Juventus-Udinese Streaming Gratis

Juventus-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: dopo l’acquisto del pacchetto Sport, occorrerà selezionare la diretta della gara dalla programmazione. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Juventus-Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni

Importante traguardo per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nella sfida con l’Udinese: 300 volte bianconero.

In casa Juventus vedremo Dybala, Cuadrado e De Ligt sicuramente titolari, ballottaggio tra Rugani e Chiellini. In casa Udinese ancora positivi, non ci sarà nemmeno lo squalificato Becao. Dovrebbero rientrare Arslan e Makengo, in panchina il nuovo acquisto, il difensore Benkovic.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Danilo, Chiesa, Ramsey.

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelar; Molina, Pussetto, Walace, Deulofeu, Udogie; Beto, Success. Allenatore Cioffi. Squalificati: Becao. Indisponibili: Pereyra, Larsen, Silvestri, Zeegelaar, Samardzic, Makengo, Santurro, Jajalo, Arslan.

Arbitro: Giua. Gli assistenti arbitrali saranno Raspollini e Di Gioia. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Fourneau. Al Var ci sarà Chiffi coadiuvato dall’assistente al Var Cecconi.

Manuel Locatelli ha già segnato tre gol in questo campionato ed è a una sola rete di distanza dal suo primato in un intero torneo di Serie A (quattro proprio nella scorsa stagione con il Sassuolo).

Alternative per vedere Juventus-Udinese in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Juventus-Udinese non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.