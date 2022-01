Il re di Tonga, Tupou VI, è stato evacuato questo sabato dal suo palazzo dopo che gli effetti dello tsunami causato dall’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai si sono sentiti nella capitale del paese, Nukualofa. Accompagnato da un convoglio di polizia e militari, il monarca è stato trasportato in una villa sulla collina di Mata Ki Eua. Sia il palazzo che la via principale della capitale furono allagati. Al momento, non è noto se il disastro abbia causato vittime umane.

L’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un’allerta tsunami per l’isola di Amami e la catena di isole Tokara nel sud del paese, nonché un’allerta tsunami per tutte le aree costiere del Pacifico, a seguito dell’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, nell’arcipelago delle Tonga. Secondo l’avviso, le onde potrebbero raggiungere i 3 metri.

Nelle immagini si può vedere un effetto simile a un’onda d’urto altamente visibile, che attraversa il Pacifico fino alle Fiji e alle Samoa, rispettivamente a 700 e 800 chilometri da Tonga.

L’eruzione del vulcano Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai nell’arcipelago di Tonga è esplosa venerdì, inviando cenere, vapore e gas per 20 chilometri nell’aria. Il disastro è stato catturato da diversi satelliti dallo spazio.

‘Il vulcano Hunga-Tonga a Tonga ha appena avuto una delle più violente eruzioni vulcaniche mai catturate dal satellite’, ha commentato in uno dei video l’account Twitter statunitense Stormwatch, dedicato alla meteorologia.

Vista dall’orbita, la nuvola di cenere ha coperto in pochi minuti tutte le isole dell’arcipelago, dalla capitale, Nuku’alofa, a sud, a Neiafu, a nord.

Nelle immagini su scala più ampia, è possibile vedere un effetto simile a un’onda d’urto ben visibile, che corre attraverso il Pacifico fino alle Fiji e alle Samoa, rispettivamente a 700 e 800 chilometri da Tonga. Il professore di geologia della Washington University di St. Louis Paul Byrne riferisce che l’esplosione è stata udita alle Fiji.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022