Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV Oggi: Juventus-Udinese Streaming Online, Salernitana-Lazio Gratis Stasera e Sampdoria-Torino

Dove vedere in tv le partite di calcio Juventus-Udinese, Salernitana-Lazio, Sampdoria-Torino e tutte le altre di oggi sabato 15 gennaio 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

09:45 Adelaide United-Melbourne City (A-League) – Dazn

12:30 Roma-Empoli (Serie A Femminile) – Timvision

13:30 Diretta Manchester City-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K

Big march della 22esima giornata di Premier League. Il Manchester City ha 53 punti, frutto di 17 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ben 5 le vittorie consecutive. In casa è un rullo compressore: 8 vittorie su 10 gare, poi 1 pareggio e 1 sconfitta con 31 reti fatte e 6 subite. Il Chelsea ha 43 punti, con 12 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. La pareggite ha colpito i Blues con 4 pari nelle ultime 5 gare. Lontano da Stamford Bridge, i punti sono 23 con 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Diretta Manchester City-Chelsea sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K. Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

14:00 Zona Gol Serie B – Dazn

14:00 Diretta Gol Serie B – Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

14:00 Reggina-Brescia (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

14:00 Cremonese-Como (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

14:00 Parma-Crotone (Serie B) – Rinviata

14:00 Cittadella-Cosenza (Serie B) – Rinviata

14:30 Verona-Milan (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn), La7 e Timvision

14:30 Sampdoria-Lazio (Serie A Femminile) – Timvision.

15:00 Diretta Sampdoria-Torino (Serie A) – Dazn

In casa Samp D’Aversa deve fare a meno dello squalificato Chabot in difesa ma recupera Bereszynski. Falcone tra i pali per l’infortunato Audero. A centrocampo Candreva torna dopo la squalifica, da valutare Ekdal. Attacco Gabbiadini-Caputo. In casa Torino tra i pali conferma per Gemello. Da verificare le condizioni di Milinkovic, così come quelle di Ansaldi. In avanti Praet dietro Brekalo-Sanabria

Diretta Sampdoria-Torino disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:30 Colonia-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Action

16:15 Pisa-Frosinone (Serie B) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

17:00 Nigeria-Sudan (Coppa D’africa) – Discovery+.

18:00 Diretta Salernitana-Lazio (Serie A) – Dazn

In casa Salernitana Gyomber out per squalifica. In avanti Gondo in leggero vantaggio su Bonazzoli per far coppia con Djuric.

Acerbi ancora out ed è fuori causa anche Radu. In mezzo dà forfait Basic: Luis Alberto dal 1′ con Milinkovic e Cataldi. In attacco Immobile con Pedro e uno tra Felipe Anderson e Zaccagni.

Diretta Salernitana-Lazio disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:30 Aston Villa-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Borussia M-Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

20:00 Guinea Bissau-Egitto (Coppa D’africa) – Discovery+.

20:45 Diretta Juventus-Udinese (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport 4K

In casa Juve Bonucci è vittima di un risentimento muscolare e rientra dopo la sosta. Cuadrado e De Ligt tornano dopo la squalifica in Supercoppa (partita persa contro l’Inter). McKennie in campo dal 1′ dietro Morata. Dubbio tra Bernardeschi e Kulusevski. De Sciglio insidia Alex Sandro. In casa Udinese Cioffi ancora in piena emergenza Covid e con Becao squalificato.

Diretta Juventus-Udinese sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport 4K. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Psg-Brest (Ligue 1) – Sky Sport Football.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.