Fanno vedere Barcellona-Juventus in chiaro su Canale 5? E in streaming gratis su Sport Mediaset? La Juventus si gioca alle 21 di oggi martedì 8 dicembre 2020 il primo posto nel girone G di Champions League nella partita sulla carta più complicata del gruppo: la trasferta contro il Barcellona di Ronald Koeman, capolista del gruppo in virtù della vittoria nello scontro diretto all’andata a Torino. Sarà la sfida tra blaugrana e bianconeri, ma anche, se non soprattutto, quella tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: i due si ritrovano per la prima volta da quando il portoghese ha lasciato il Real Madrid per trasferirsi alla Juventus.

Le formazioni di Barcellona-Juventus che ci piacerebbe vedere oggi in campo.

Senza Dembelé, Koeman dovrebbe affidarsi a Messi, Griezmann (o Coutinho) e Pedri dietro a Braithwaite. In difesa dovrebbe toccare a Dest, Mingueza, Lenglet e Alba, con Pjanic e Alena in cabina di regia. De Jong potrebbe riposare. Ballottaggio Neto-Ter Stegen tra i pali.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Junior, Mingueza, De Jong, Alba; Pjanic, Busquets; Griezmann, Messi, Dembele; Braithwaite. Allenatore Ronald Koeman.

In attacco torna Morata a far coppia con CR7. Con il 4-4-2 mobile in mediana Pirlo potrebbe optare invece per Ramsey a destra, Arthur e McKennie (o Rabiot) in mezzo e Chiesa a sinistra. Buffon dovrebbe prendere il posto di Szczesny in porta. Potrebbe riposare De Ligt.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Dove vedere Barcellona Juventus Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

Barcellona-Juventus sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale

terrestre) e(252 del satellite). Si potrà vedere anchee quindi anche insul sito di www.mediasetplay.mediaset.it.

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Stream disponibile per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

Come vedere Barcellona Juventus Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Barcellona Juventus online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta ITA, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.