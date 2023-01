Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Messi e Ronaldo hanno regalato spettacolo: risultato finale PSG-Ryad XI 5-4

DIRETTA CALCIO – Grande spettacolo di CR7 Cristiano Ronaldo e Leo Messi nella Riyadh Season Cup, la partita amichevole tra il Psg e le stelle delle squadre Al-Nasser e Al-Hilal, che si è appena conclusa con il risultato finale di 5-4 a favore dei francesi. Una doppietta per il portoghese e un gol, in apertura, per il neo campione del mondo con la sua Argentina.

Una partita vera con tanto di Var e una espulsione (Bernat al 39′), che ha saputo regalare spettacolo e entusiasmo al pubblico dello stadio accorso numeroso per vedere quella che probabilmente è stata l’ultima partita tra le due leggende del calcio moderno: Leo Messi e CR7 Cristiano Ronaldo! C’è stato anche un rigore sbagliato da Neymar al 47′ del primo tempo.

Tabellino PSG-Selezione Saudita risultato finale esatto 5-4

Marcatori gol: 3′ Messi (P), 34′ rigore di Cristiano Ronaldo (S), 43′ Marquinhos (P), 45’+6′ pt Cristiano Ronaldo (S), 53′ Sergio Ramos (P), 60′ rigore di Mbappé (P), 78′ Ekitiké (P), 94′ Talisca (S).

PSG (4-3-1-2): Keylor Navas (63′ Donnarumma); Hakimi (63′ Pembelé), Sergio Ramos (62′ Bitshiabu), Marquinhos (46′ Danilo), Bernat; Fabian Ruiz (67′ Nuno Mendes), Sanches (46′ Vitinha), Soler (63′ Gharbi); Messi (63′ Housni); Mbappé (63′ Ekitiké), Neymar (63′ Zaire-Emery). Allenatore Galtier.

Selezione Saudita (4-3-1-2): Al-Owais; Al-Ghannam (46′ Al-Oujami), Jang, Al-Boleahi, Abdulhamid; Luis Gustavo, Al-Kaibari (61′ Kanno); Al-Dawsari, Gonzalo Martinez (61′ Carrillo), Cristiano Ronaldo (61′ Pereira); Marega (46′ Talisca). Allenatore Gallardo.