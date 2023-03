Dove vedere Juventus-Sampdoria Streaming Gratis. Juventus-Sampdoria, match valido posticipo serale della 26ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino oggi domenica 12 marzo 2023, alle ore 20:45 italiane. Bianconeri a 35 punti, sampdoriani a quota 12, ultimi, e non vincono da 9 partite ossia dal 4 gennaio (1-2 sul campo del Sassuolo). La Vecchia Signora vuole rifarsi della sconfitta subita in casa della Roma (1-0). Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Sampdoria in video streaming gratis e diretta live tv.

Dusan Vlahovic non segna da 4 gare consecutive in Serie A, tutte disputate dall’inizio: l’attaccante della Juventus non è mai rimasto a secco di gol per cinque presenze consecutive, giocate tutte da titolare, da quando milita nella massima serie italiana (settembre 2018).

Juventus-Sampdoria Streaming Live: ultime notizie formazioni

Perin e Vlahovic titolari: lo ha detto Allegri in conferenza stampa. Da valutare le condizioni di Bonucci in difesa, in mezzo uno Barrenechea e Paredes. Rientrano De Sciglio e Iling, out Chiesa e Di Maria. Aggregato Compagnon. Gabbiadini torna dalla squalifica e giocherà al fianco di Jesé Rodriguez. Cuisance è out: è pronto Sabiri. Trauma alla spalla in allenamento per Audero: gli esami hanno evidenziato una sublussazione, salterà sicuramente la trasferta di Torino e poi sarà rivalutato.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

Juventus (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. Squalificati: Kean. Indisponibili: Milik, Kaio Jorge, Alex Sandro.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Jesé. Allenatore Dejan Stankovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Audero, Pussetto, Conti, Murillo, Lammers.

Juventus-Sampdoria in TV, che canale?



Juventus-Sampdoria diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Nel 2023 nessun giocatore della Serie A ha creato più occasioni per i compagni di Ángel Di María: 25, al pari di Jérémie Boga. Inoltre, sei (tre gol, tre assist) delle otto partecipazioni attive dell’esterno della Juventus in questo torneo sono arrivate nell’anno nuovo.

Juventus-Sampdoria Streaming Gratis in Italiano senza Rojadirecta Live



Se non avete fatto disdetta , per, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky.

Juventus-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

La Juventus è la squadra che Dejan Stankovic, nella sua carriera da giocatore in Serie A, ha sfidato più volte (22); tra le formazioni incontrate almeno in 15 occasioni, quella bianconera è una delle due a cui ha segnato meno reti: solo una, come contro la sua attuale squadra, la Sampdoria.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Su TuttoSport ed il Corriere dello Sport potete seguire la diretta live in tempo reale scritta con tutti gli aggiornamento dell’ultimo minuto.