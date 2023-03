Ultime Notizie » Angel Di Maria » Angel Di Maria sul rinnovo del contratto con la Juventus: “Sto bene a Torino”

CALCIOMERCATO JUVE – Decisivo anche nella serata dove la Juventus ha affrontato il Friburgo allo Stadium di Torino nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, Ángel Di María, autore del gol partita, ha parlato chiaro intervistato da Sky Sport.

All’argentino è stato chiesto sul possibile rinnovo del contratto di cui si parla in questi giorni, e Fideo è stato chiaro sul suo piano.

“Il rinnovo del contratto? Non lo so, ne stiamo parlando, non so cosa succederà. Posso dire che qui mi trovo molto bene, sento finalmente l’affetto della gente dopo un periodo un po’ complicato. Loro sono contenti, io sono contento: è molto importante per me“, ha affermato il giocatore.

I tifosi della Vecchia Signora hanno fiducia sul fatto che Angel Di Maria possa rimanere un anno in più a Torino, anche perchè non è detto che la Juventus non possa giocare in Champions League il prossimo anno. Lo scenario è ancora tutto da definire.