Dove vedere i Premi Oscar 2023 Streaming TV Diretta in Chiaro

Gli Academy Awards, noti anche come Premi Oscar, sono arrivati alla 95ª edizione e la cerimonia si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre oggi domenica 12 marzo 2023 e verrà presentata da Jimmy Kimmel. La premiazione in diretta sarà curata da Sky e in streaming su Now.

Sono stati annunciati i nominati per le varie categorie. Alcuni dei film nominati per il miglior film includono “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way of Water” e “Women Talking”. I candidati per il miglior attore e attrice protagonista includono Austin Butler, Colin Farrell, Cate Blanchett e Michelle Williams. I nominati per il miglior regista includono Martin McDonagh, Daniel Scheinert e Daniel Kwan, Steven Spielberg, Todd Field e Ruben Ostlund.

Altre categorie includono: miglior lungometraggio d’animazione, miglior documentario, miglior canzone originale e miglior trucco e acconciatura. Molti film e attori famosi sono stati nominati. Tra cui “Black Panther: Wakanda Forever” e Angela Bassett come attrice non protagonista, e “Top Gun: Maverick” e Jamie Lee Curtis come attrice non protagonista.

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo, a partire dalle ore 23:15, inizierà la diretta streaming degli Oscar 2023 dal Dolby Theatre di Los Angeles. Il canale dedicato è il 303, Sky Cinema Oscar, ma sarà disponibile anche su Sky Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. A condurre la serata ci sarà Francesco Castelnuovo con Gianni Canova e Francesca Baraghini, con ospiti Claudio Santamaria e Costantino della Gherardesca.

La Notte degli Oscar 2023 sarà riproposta in replica in versione integrale la mattina e il pomeriggio dopo (lunedì 13 marzo) sul canale digitale di Sky Cinema Oscar, successivamente sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Lunedì in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2023” sarà dalle ore 21:15 italiane su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, in seconda serata su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.