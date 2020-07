Juventus Sampdoria Streaming Gratis e Diretta TV – Juventus e Sampdoria si affrontano per la 36a giornata di campionato, la terzultima di Serie A: fischio d’inizio ore 21:45. I bianconeri vengono dalla deludente sconfitta di Udine, 2-1 per i padroni di casa il finale, e cercano i 3 punti contro una squadra che, nonostante il derby perso contro il Genoa nello scorso turno, ha giocato un buon calcio negli ultimi tempi, raccogliendo i risultati necessari a conquistare una salvezza che in alcuni momenti della stagione appariva nient’affatto scontata. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Sampdoria ⚽ streaming e diretta tv.

La partita di calcio Juventus Sampdoria ⚽ in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Fischio d’inizio alle ore 21:45 di oggi domenica 26 luglio 2020. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Video live streaming gratis link per gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Juventus Sampdoria non viene trasmessa in chiaro.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

In Casa Bianconera abbiamo per Douglas Costa uno stop di almeno 15 giorni: campionato finito. In difesa rientra Bonucci. Matuidi favorito su Pjanic. In Casa Samp ci sarà Chabot al fianco di Yoshida in mezzo alla difesa. Bonazzoli recuperato, Quagliarella fa coppia con Gabbiadini.

Queste le probabili formazioni di Juventus Sampdoria ⚽:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio, Khedira, Higuain, Chiellini, Douglas Costa.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: Colley, Vieira. Indisponibili: Ekdal.

Cristiano Ronaldo è a un solo gol di distanza da Felice Borel (31 reti nel 1933/34), miglior marcatore in un singolo campionato di Serie A con la maglia della Juventus.

I primi gol dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala in Serie A sono arrivati proprio contro la Sampdoria nel novembre 2012, doppietta con la maglia del Palermo. Complessivamente ha segnato sette reti nella competizione ai blucerchiati, contro nessuna formazione ne conta di più.

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha disputato 84 partite e realizzato 23 gol nel massimo campionato con la maglia della Juventus, tra il 2010 e il 2014. Da ex, ha realizzato appena una rete contro i bianconeri in campionato all’Allianz Stadium, tuttavia proprio nella sfida più recente (1-2 del dicembre 2018).