Dove vedere Juventus-Salernitana in TV e Streaming Online

DIRETTA JUVE – Juventus-Salernitana, match valido per la 36esima giornata di Serie A 2023/24 (tre giornate al termine del campionato), si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino oggi domenica 12 maggio, alle ore 18:00 italiane. Di seguito tutte le informazioni sulla partita e dove vedere Juventus-Salernitana streaming e live tv.

La corsa del Bologna verso la vetta della classifica

Il Bologna ha raggiunto un importante traguardo nella sua corsa verso la vetta della Serie A, grazie a quattro parità consecutive e al sorpasso del Napoli in trasferta. Con questa vittoria, il Bologna si è momentaneamente posizionato al terzo posto con un totale di 67 punti. Questo risultato ha ulteriormente accresciuto le aspettative e l’entusiasmo intorno alla squadra, che ora si trova in una posizione di forza per garantirsi un posto nelle competizioni europee.

La pressione sugli uomini di Allegri

Nonostante il successo, gli uomini di Allegri (66 punti) non possono permettersi di abbassare la guardia. Ogni partita da qui alla fine della stagione è cruciale e non c’è margine per ulteriori errori. La squadra è consapevole della pressione che gravita su di loro e dell’importanza di rimanere concentrati e determinati in ogni momento. Ogni incontro è una sfida da affrontare con determinazione e impegno totale.

La Juventus alla ricerca della qualificazione in Champions League

La prossima sfida per la Juventus è contro la Salernitana, già retrocessa, ma non per questo meno pericolosa. La Juventus è chiamata a giocare al meglio delle proprie capacità per garantirsi la vittoria e assicurarsi la qualificazione matematica in Champions League. Questo obiettivo è fondamentale per il club e i suoi tifosi, che guardano con grande attesa e speranza alla possibilità di competere al più alto livello europeo nella prossima stagione.

L’importanza di mantenere alta la morale del gruppo

Oltre ai punti in palio, c’è anche il dovere per la Juventus di evitare situazioni imbarazzanti che potrebbero compromettere il morale del gruppo. Con la finale di Coppa Italia in programma per mercoledì 15 maggio alle ore 21, è essenziale che la squadra mantenga un alto livello di fiducia e motivazione. La finale è un’opportunità per la Juventus di aggiudicarsi un trofeo importante e concludere la stagione con un successo significativo. Pertanto, ogni partita fino ad allora assume un’importanza cruciale nel preparare al meglio la squadra per questo importante appuntamento.

Solo Lautaro Martínez (10) ha segnato più reti contro la Salernitana in Serie A rispetto a Dusan Vlahovic (sei). La squadra campana è anche quella contro cui il giocatore nato nel 2000 ha contribuito a più gol in carriera in Serie A: nove (sei gol e tre assist) in cinque partite.

Dove vedere Juventus-Salernitana in TV e Streaming Online

Come guardare la partita Juventus-Salernitana in televisione

Il match Juventus-Salernitana sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli spettatori avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso diverse piattaforme, tra cui smart TV, Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, scaricando l’applicazione dedicata. Per gli abbonati Sky, è disponibile la visione del match su ZONA DAZN, accessibile tramite il canale 214 di Sky.

Tutta la programmazione calcistica in TV

Per quanto riguarda la programmazione calcistica in televisione, è possibile consultare tutti gli appuntamenti e le trasmissioni relative alle partite di calcio in onda sui vari canali.

Bremer è il difensore con il maggior numero di gol di testa nei cinque principali campionati europei, con 13 reti segnate dalla sua prima in Serie A nella stagione 2019/20. Ha segnato due gol contro la Salernitana in Serie A, mentre contro il Cagliari ha ottenuto un risultato ancora migliore, con tre reti segnate.

Diretta streaming di Juventus-Salernitana

Per coloro che preferiscono seguire la partita in diretta streaming, Juventus-Salernitana sarà visibile sempre su DAZN. Gli spettatori potranno accedere alla diretta streaming scaricando l’applicazione su smartphone e tablet oppure collegandosi al sito ufficiale attraverso PC o notebook.

Durante la trasmissione su DAZN, i telecronisti saranno Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini, che guideranno gli spettatori attraverso l’emozionante incontro tra Juventus e Salernitana.

Juventus-Salernitana: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Djalò, Iling-Junior, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Milik, Chiesa. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio. Squalificati: Weah, Fagioli. Diffidati: Cambiaso.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pirola, Fazio, Pierozzi; Sfait, Basic, Coulibaly, Sambia; Vignato, Ikwuemesi, Tchaouna. Allenatore: Colantuono. A disposizione in panchina: Costil, Pasalidis, Pellegrino, Legowski, Simy, Di Vico, Weissman, Kastanos, Martegani. Indisponibili: Maggiore, Gyomber, Boateng, Candreva, Gomis, Bradaric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Santoro di Messina. Guadalinee: Zingarelli-Bahri. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente Sala VAR: Nasca.