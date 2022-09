Ultime Notizie » Come vedere Juventus Salernitana Streaming » Juventus-Salernitana Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Dove vedere Juventus-Salernitana Streaming Gratis. Dopo aver registrato la prima sconfitta stagionale, quella contro il PSG a Parigi nell’esordio in Champions, la Vecchia Signora torna a focalizzarsi sul campionato con il sesto turno. Oggi domenica 11 settembre 2022 alle ore 20:45 i Bianconeri giocheranno contro la Salernitana, in salute e reduce da quattro risultati utili consecutivi. La Juve, ancora imbattuta in Serie A con Napoli Atalanta e Milan, ha 9 punti in classifica, frutto di due vittorie e tre pareggi. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Salernitana in video streaming gratis e diretta live tv.

Dusan Vlahovic può diventare il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare in cinque presenze interne consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Alessandro del Piero (sette nel 1998), David Trezeguet (cinque nel 2005) e Cristiano Ronaldo (in tre occasioni, tra il 2019 e il 2020).

⚽ Juventus-Salernitana Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Juve: Allegri valuta il turnover massiccio dopo l’impegno di Champions. Locatelli out per un affaticamento, gioca Paredes. Fuori anche Rabiot. Chance per i giovani Miretti e Fagioli dall’inizio. Davanti dovrebbe toccare a Kean insieme a Vlahovic. In casa Salernitana: In difesa ballottaggio tra Daniliuc e Gyomber. Dia confermato al centro dell’attacco con Bonazzoli.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Fagioli, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Danilo, Bremer, Rugani, McKennie, Soulé, Cuadrado, Milik, Iling-Junior. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, Szczesny, Di Maria, Locatelli, Rabiot. Squalificati: nessuno.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Vilhena, Maggiore, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore Davide Nicola. A disposizione in panchina: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Gyomber, Sambia, Kastanos, Botheim, Valencia, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola, Bonazzoli. Indisponibili: Bohinen, Lovato, Radovanovic, Ribéry. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Assistenti: Scarpa e Trinchieri. IV uomo: Sozza. Var: Banti. Assistente Var: Meli.

Dusan Vlahovic è stato coinvolto in una rete ogni 45 minuti giocati in media contro la Salernitana in Serie A; l’attaccante della Juventus infatti ha all’attivo tre gol e un assist in appena due sfide contro i campani nella competizione.

⚽ Dove vedere Juventus-Salernitana in TV

Juventus-Salernitana diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

La Juventus ha alternato un pareggio con una vittoria nelle sue ultime sei gare interne in Serie A, la più recente delle quali è un 2-0 contro lo Spezia; l’ultima volta che ha ottenuto due successi casalinghi consecutivi nella competizione è stata lo scorso marzo, precisamente contro Spezia e Salernitana.

⚽ Juventus-Salernitana Streaming Gratis senza Rojadirecta



La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Allianz Stadium (si festeggiano gli 11 anni di vita dell’impianto) attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Telecronaca con Pierluigi Pardo affiancato da Riccardo Montolivo.

Juventus-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La Juventus ha segnato nei primi 10 minuti di gioco in ciascuna delle ultime tre gare di campionato: nella sua storia in Serie A non è mai andata a segno in questo intervallo temporale in più partite di fila.

⚽ Alternative per guardare Juventus-Salernitana streaming online

Alternative per vedere Juventus-Salernitana non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Salernitana Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.