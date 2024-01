Ultime Notizie » Come vedere Juventus Salernitana Streaming » Juventus-Salernitana Streaming Gratis Coppa Italia, formazioni e dove vedere Diretta TV

Dove vedere Juventus-Salernitana streaming gratis e in tv. La Juventus ospita la Salernitana negli ottavi di finale della Coppa Italia. La Juve è in buona forma, con tredici risultati utili consecutivi, mentre la Salernitana sta migliorando dopo un avvio difficile. La squadra vincente affronterà nei quarti di finale il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che ha vinto in modo clamoroso per o-4 in casa del Napoli.

Fischio d’inizio allo stadio “Allianz Stadium” di Torino alle ore 21 italiane di oggi giovedì 4 gennaio 2024. Scopri le formazioni e dove vedere Juventus-Salernitana in tv e streaming.

Juventus-Salernitana Streaming Live: ultime notizie formazioni

Massimiliano Allegri sta pianificando di effettuare dei cambi nella formazione della Juventus, ma non in modo eccessivo. Questo perché senza partecipare all’Europa League, la squadra ha come obiettivo principale la vittoria della quinta Coppa Italia di Allegri, che lo farebbe diventare il detentore del record assoluto di vittorie nella competizione, superando così Roberto Mancini e Sven-Goran Eriksson. La squadra dovrà fare a meno di Manuel Locatelli, squalificato in campionato, ma sarà guidata da Rabiot in regia. Inoltre, Milik, Chiesa e Danilo saranno presenti in campo. Anche Cambiaso, che non ha potuto giocare contro la Roma a causa di una squalifica, dovrebbe far parte della formazione. In porta ci sarà Perin e a sinistra Iling-Junior avrà la possibilità di giocare. Purtroppo, Allegri non potrà contare sul recupero degli infortunati Alex Sandro, De Sciglio e Kean.

Filippo Inzaghi ha prospettive stagionali diverse rispetto al suo rivale, ma entrambi opteranno per un discreto ricambio della squadra. Inzaghi utilizzerà la formazione 4-3-2-1 e ci saranno nuovi giocatori in vari ruoli, tra cui Bradaric sulla fascia sinistra, Daniliuc o Bronn sull’altro lato e Legowski a centrocampo. Martegani potrebbe sostituire Kastanos e in attacco ci sarà Ikwuemesi.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Kostic, Yildiz, Vlahovic.

Salernitana (4-3-2-1): Fiorillo; Bronn, Daniliuc, Lovato, Sambia; Martegani, Maggiore, Legowski; Tchaouna, Ikwuemesi; Botheim. Allenatore Filippo Inzaghi. A disposizione in panchina: Costil, Fazio, Gyomber, Bradaric, Bohinen, Candreva, Simy, Stewart.

Arbitro: Ghersini di Genova. Guardalinee: De Meo-Dei Giudici. 4° Uomo: Zufferli. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Sacchi.

Juventus-Salernitana in TV, che canale?



Juventus-Salernitana diretta tv in chiaro su Canale 5. La partita di Coppa Italia non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI.

Dove vedere Juventus-Salernitana Streaming Gratis in italiano



Juventus-Salernitana streaming gratis in chiaro sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad mediante la piattaforma Mediaset Infinity. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative Juventus-Salernitana Live Streaming e aggiornamenti in tempo reale

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Juventus-Salernitana. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming non è permessa in Italia. È possibile seguire il racconto live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti, sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come Eurosport, Goal.com, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.