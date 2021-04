Ultime Notizie » Calcio in TV » Oggi TV: Milan-Sassuolo Streaming Juventus-Parma Gratis, dove vederle. Stasera Spezia-Inter

Dove vedere le partite di calcio in tv: Milan-Sassuolo, Juventus-Parma, Spezia-Inter e tutte le altre di oggi mercoledì 21 aprile 2021. Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

18:30 Diretta Milan-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Arbitro: Sacchi J L. Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (San Siro). Zlatan Ibrahimović ha segnato una memorabile doppietta nel suo unico scontro diretto personale contro il Sassuolo. Domenico Berardi ha segnato una doppietta l’ultima volta al suo ritorno in squadra; il prolifico attaccante del Sassuolo ha segnato quattro gol in due presenze segnando in entrambi i tempi. Statistica in evidenza: il Milan ha guadagnato in casa solo 26 dei suoi 66 punti (39,39%), subendo gol nel primo tempo in metà delle sue partite qui disputate in campionato (a fine primo tempo: 5 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte).

Diretta Milan Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:45 PSG-Angers (Coppa Di Francia) – Sportitalia

19:00 Levante-Siviglia (Liga) – DAZN

19:00 Osasuna-Valencia (Liga) – DAZN

19:00 Tottenham-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno

20:00 Betis-Athletic (Liga) – DAZN

20:30 Borussia Dortmund-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Football

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Spezia-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Arbitro: Chiffi D. Stadio: Stadio Alberto Picco (La Spezia). Daniele Verde è stato l’ultimo marcatore dello Spezia con quattro dei suoi cinque gol in Serie A, mentre Romelu Lukaku dell’Inter ha segnato 12 dei suoi 21 gol in campionato nel corso del secondo tempo, incluso l’ultimo gol della sua squadra nello scontro diretto inverso. Il suo compagno di squadra nell’Inter Christian Eriksen ha visto tutti e tre i suoi gol decisivi nel secondo tempo (in carriera) arrivare su calcio piazzato e portare il risultato sul 2-1. Statistica in evidenza: un terzo (sette) degli ultimi 21 ‘gol contro’ subiti dallo Spezia in Serie A sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco.

Diretta Spezia Inter sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:45 Bologna-Torino (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

20:45 Udinese-Cagliari (Serie A) – Sky Sport (Canale 254

20:45 Diretta Juventus-Parma (Serie A) – DAZN e DAZN1

Satellite, 485 Digitale Terrestre)20:45(Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

Arbitro: Giacomelli P. Stadio: Allianz Stadium (Torino). Dopo aver segnato il gol di apertura nell’ultima partita casalinga della Juventus, Dejan Kulusevski ha segnato tre dei suoi cinque gol casalinghi ufficiali nei primi 15 minuti di gioco. Per quanto riguarda il Parma, Juraj Kucka ha segnato quattro dei suoi ultimi cinque gol in Serie A tra il 30° ed il 40° minuto di gioco. Statistica in evidenza: la Juventus ha vinto sia alla fine del primo tempo che alla fine della partita nel 50% delle sue partite casalinghe di Serie A.

Diretta Juventus Parma live streaming gratis per gli abbonati disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Crotone-Sampdoria (Serie A) – DAZN e DAZN1+

21:00 Alaves-Villarreal (Liga) – DAZN

21:00 Elche-Valladolid (Liga) – DAZN

21:00 Lione-Monaco (Coppa Di Francia) – Si Solocalcio

21:15 Aston Villa-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno

22:00 Cadice-Real Madrid (Liga) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio live streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il live Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.