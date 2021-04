Ultime Notizie » Neuralink » Neuralink potrebbe vendere i tuoi pensieri privati

Alcuni giorni fa Neuralink ha mostrato un video in cui si vede una scimmia con un impianto che gioca a “Pong” con la mente.

La dimostrazione è stata accattivante, anche se ha deluso alcune persone poiché una simile dimostrazione controllata dalla mente è stata mostrata decenni fa.

La recente dimostrazione di Neuralink solleva nuove questioni di riservatezza dei dati e informazioni relative all’etica biomedica.

La psicologa cognitiva Susan Schneider ha dichiarato in un’intervista:

“Anche se sono entusiasta delle applicazioni terapeutiche dei chip cerebrali per coloro che hanno problemi di memoria e di movimento, sono preoccupata per l’uso diffuso dei chip cerebrali in futuro“.

La psicologa ha menzionato le ambizioni nei piani di Elon Musk con Neuralink.

“Senza le normative adeguate, i tuoi pensieri più intimi e i tuoi dati biometrici potrebbero essere venduti al miglior offerente“.

I dati raccolti tramite l’impianto sono protetti dall’Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Ma non esiste un modo legale per impedire a un’azienda di raccogliere e vendere dati cognitivi al cliente tramite un impianto.

Immagina che Neuralink durante la raccolta dei dati sia una versione più invasiva di Facebook durante la monetizzazione dei dati.

Al momento l’impianto è in fase di sviluppo, ma le normative che controllano questa tecnologia non hanno lo scopo di tutelare il pubblico, almeno per il momento e questo è preoccupante.

