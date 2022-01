Juventus Napoli Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi giovedì 6 gennaio, nonostante molte partite che non si giocheranno, si potrà vedere finalmente Juve-Napoli in diretta streaming con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Si gioca per la 20a giornata, la prima del nuovo anno 2022 e si giocherà nel giorno dell’Epifania.

Il Napoli, oltre a Spalletti, non potrà utilizzare contro la Juventus Zielinski, Lobotka e Rrahmani (non sapevano del provvedimento che si stava per prendere nei loro confronti quando sono partiti in aereo da Napoli), ai quali si uniscono Meret, Mario Rui e Malcuit, che sono già isolati in casa perché hanno il covid. Quelli che potranno giocare contro la Vecchia Signora sono in tutto 19 giocatori. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Napoli streaming e tv.

Non è la prima volta che Juventus e Napoli si sfidano in Serie A nel giorno dell’Epifania: il 6/1/1991 ebbero la meglio i bianconeri grazie a una rete di Casiraghi all’87° minuto di gioco (1-0).

Juventus Napoli Diretta: Canale TV e dove vederla

Juventus Napoli in diretta tv sui canali digitali di DAZN, ragione per cui occorrerà scaricare la relativa app su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con PirloTV Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Juventus Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Juventus Napoli in diretta streaming per gli abbonati con DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, oppure registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Napoli non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni



Lunghissimo l’elenco degli indisponibili in casa Napoli. Gli azzurri, orfani anche di Spalletti, che sarà sostituito in panchina dal vice Domenichini, non potranno contare su Anguissa, Ounas e Koulibaly, impiegati in coppa d’Africa, più Mario Rui, Lozano, Malcuit, Meret, Osimhen, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka e Rrahmani.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Napoli

Morata partirà titolare dopo le parole di Allegri, che lo ha “blindato”. Niente da fare, invece, per Bonucci. Arthur è tornato negativo e potrebbe andare in panchina. Petagna è risultato negativo al test anti Covid e quindi è rientrato in gruppo. Positivi Mario Rui (comunque squalificato) e Malcuit. Elmas torna negativo, ma Meret è positivo. Ancora out Fabian Ruiz.

Nel mese di dicembre 2021 e considerando tutte le competizioni, Federico Bernardeschi è stato il giocatore della Juventus a partecipare a più reti (quattro), a effettuare più tiri (18) e a creare più occasioni per i compagni (10) – l’esterno bianconero ha realizzato due reti in Serie A contro il Napoli, grazie alla sua ultima doppietta nella competizione, con la Fiorentina nel dicembre 2016.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Danilo, De Winter, Pinsoglio, Ramsey, Soulé.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Elmas; Politano, Mertens, Lorenzo Insigne; Petagna. A disposizione: Marfella, Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Vergara. Allenatore Domenichini

Arbitro: Sozza di Seregno (Giallatini-Preti).

Lorenzo Insigne ha realizzato quattro gol contro la Juventus in Serie A, di cui tre nelle quattro partite disputate dal 2020 in avanti; il fantasista del Napoli nel periodo ha fatto meglio solamente contro il Bologna (quattro reti).

Juve-Napoli Streaming con il pubblico presente allo stadio