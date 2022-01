Ultime Notizie » Federico Chiesa » Tabellino e pagelle di Juventus-Napoli 1-1

RISULTATO SERIE A – Un Napoli “decimato” dal Covid riesce a strappare un importante pareggio a Torino contro la Juventus di Allegri. Allegri schiera Chiesa reduce da infortunio. Tra i partenopei partono titolari Rrahmani, Zielinski e Lobotka, messi in quarantena dall’Asl per contatti con positivi al coronavirus.

Dopo un buon avvio dei bianconeri, al 23′ una genialata di Mertens sblocca la partita dell’Allianz Stadium portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa, Federico Chiesa (al suo rientro) trova il gol del pareggio (54′) con una conclusione deviata da Lobotka. Nel finale squadre allungate, ma stanche, per un finale che legittima il pareggio. In classifica, il Napoli scivola a -5 dal Milan, mentre la Juventus resta quinta con 35 punti.

Tabellino e pagelle di Juventus-Napoli 1-1

Marcatori gol: 23’ Mertens (N), 54’ Chiesa (J).

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6.5; Cuadrado 6, De Ligt 6.

5, Rugani 6, Alex Sandro 5 (75’ De Sciglio 6); McKennie 6, Locatelli 6, Rabiot 5 (65’ Bentancur 6); Bernardeschi 6.5 (65’ Dybala 6), Morata 5 (75’ Kean 5.5), Chiesa 7 (81’ Kulusevski s.v.). Allenatore Allegri 6.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Ghoulam 6; Demme 6, Lobotka 5.5 (91’ Zanoli s.v.); Politano 6.5 (76’ Elmas 6), Zielinski 6.5, Insigne 6.5; Mertens 7 (88’ Petagna s.v.). Allenatore Domenichini 6.5.

Arbitro: Sozza 7. Ammoniti: Alex Sandro, Dybala (J), Demme (N).