Dove vedere in tv le partite di calcio Juventus-Napoli (ASL permettendo), Milan-Roma, Bologna-Inter (bloccata dalla ASL locale) e tutte le altre di oggi giovedì 6 gennaio 2022, giornata in cui si celebra l’Epifania/Befana. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Zona Gol Serie A – DAZN

12:30 Diretta Bologna-Inter (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

La 20a giornata di Serie A si sarebbe aperta con Bologna-Inter, ma la partita è stata di fatto bloccata dalla decisione dell’Asl locale che ha giudicato che non c’erano le necessarie condizioni di sicurezza per scendere in campo a causa del focolaio di Covid che ha messo fuori gioco 8 giocatori rossoblù.

Diretta Bologna Inter sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport 4K. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

12:30 Sampdoria-Cagliari (Serie A) – DAZN

14:30 Zona Gol Serie A – DAZN

14:30 Lazio-Empoli (Serie A) – DAZN

14:30 Spezia-Verona (Serie A) – DAZN

16:30 Zona Gol Serie A – DAZN

16:30 Atalanta-Torino (Serie A) – DAZN. Non si gioca: l’Asl Città di Torino ha bloccato la trasferta dei granata a Bergamo. A rischio anche Torino-Fiorentina di domenica (21a giornata di Serie A).

16:30 Sassuolo-Genoa (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:30 Zona Gol Serie A – DAZN

18:30 Diretta Milan-Roma (Serie A) – DAZN

Tornano a disposizione Leao e Rebic, almeno per la panchina. Messias in leggero vantaggio su Krunic per completare il terzetto con Diaz e Saelemaekers. Tatarusanu positivo al Covid. Pellegrini torna a disposizione, ma il suo impiego dal 1′ è ancora da valutare. Si rivede anche El Shaarawy. Mayoral e Fuzato positivi al Covid.

Diretta Milan Roma disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:30 Salernitana-Venezia (Serie A) – DAZN.

: i campani non si sarebbero presentati in campo con 11 giocatori positivi e più di 25 nello staff

20:45 Zona Gol Serie A – DAZN

20:45 Diretta Juventus-Napoli (Serie A) – DAZN

Juve-Napoli chiuderà la 20a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale del nuovo anno. Kaio Jorge e Luca Pellegrini sono alle prese con una sindrome influenzale: la loro presenza sarà da valutare nelle prossime ore. Sicuramente assenti i positivi al Covid. Difficile recuperare Danilo. Si ferma anche Bonucci per un affaticamento alla coscia sinistra, la sua presenza è a rischio: pronto Rugani. Da valutare la situazione di Morata. Petagna è risultato negativo al test anti Covid e quindi è rientrato in gruppo. Positivi Spalletti, Malcuit e Mario Rui (comunque non avrebbe giocato perchè squalificato).

Diretta Juventus Napoli disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Fiorentina-Udinese (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Non si gioca! L’Asl ha imposto la quarantena ai friulani dal 5 al 9 gennaio a seguito dei recenti casì di positività.

20:45 Arsenal-Liverpool (League Cup) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

