Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Juventus-Napoli Streaming Inter-Sassuolo Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Bayern-PSG e Porto-Chelsea

Dove vedere le partite di calcio in tv: Juventus-Napoli, Inter-Sassuolo, Bayern-PSG, Porto-Chelsea e tutte le altre di oggi mercoledì 7 aprile 2021. Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

02:30 San Lorenzo-Santos (Copa Libertadores) – DAZN

02:30 Deportivo Cali-Tolima (Copa Sudamericana) – DAZN

15:00 Sambenedettese-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Renate-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Monopoli-Palermo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ravenna-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ternana-Cavese (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

16:45 Sedan-Angers (Coppa Di Francia) – Sportitalia

17:30 Olbia-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports.

18:45 Diretta Inter-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1

Recupero della 28a giornata di Serie A. La corsa dell’Inter verso il suo primo titolo di Serie A dal 2010 continua dopo aver vinto nove partite consecutive nella massima serie per la prima volta in questa stagione. Il Sassuolo è posizionato a metà classifica: ha perso tre delle quattro trasferte di campionato contro avversarie attualmente nelle prime sei posizioni (1 vittoria), con tutte e tre queste sconfitte che sono arrivate nelle ultime sette trasferte.

Diretta Inter Sassuolo disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:45 Diretta Juventus-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

Dopo essere stata rinviata due volte, questa sfida di Serie A tra Juventus e Napoli è finalmente pronta per essere giocata. Questa si sta trasformando in una stagione da dimenticare per la Juventus, che sembra essere in lotta per le prime quattro posizioni invece che per il titolo. Inoltre, dopo aver guadagnato un solo punto nell’arco delle ultime due partite di Serie A, nonostante abbia affrontato squadre nelle ultime sei posizioni (1 pareggio, 1 sconfitta), questo sembra uno scontro duro contro una squadra contro cui la Juventus ha perso in tre degli ultimi quattro scontri diretti ufficiali (1 vittoria).

Il Napoli ha gli stessi punti della Vecchia Signora grazie alle sue quattro vittorie consecutive in Serie A, incluse due vittorie ‘a zero’ nelle ultime due trasferte contro avversarie all’interno delle prime sette posizioni.

Diretta Juventus Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Bayern-PSG (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Una ripetizione della finale di UEFA Champions League 2019/20 arriva all’Allianz Arena quando i sei volte campioni d’Europa del Bayern Monaco tentano di rovinare ulteriormente un PSG che cercherà disperatamente di superare il turno mentre ancora aspetta di vincere la sua prima UCL.

Diretta Bayern PSG sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Diretta Porto-Chelsea (Champions League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Sembra improbabile che possa riconquistare il titolo nazionale, il Porto ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League (UCL) come il grande sfavorito, nonostante abbia eliminato i campioni italiani della Juventus negli ottavi di finale. L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel si aspetta una reazione, dopo la sconvolgimento subìto dalla sua squadra, che è stata sconfitta per 5-2 nel sabato di Pasqua contro il West Bromwich Albion.

Diretta Porto Chelsea sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Real Sociedad-Athletic (Liga) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.