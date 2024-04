Ultime Notizie » Bologna Monza » Calcio TV: Torino-Juventus Streaming, Lecce-Empoli Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Bologna-Monza

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi sabato 12 aprile 2024. Continua la 32a giornata di Serie A 2023-24: occhi puntati sul Derby della Mole, che si gioca in casa dei granata, Torino-Juventus! In risalto anche Lecce-Empoli alle 15 e Bologna-Monza alle 20:45. In campo anche la Serie B. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

11:00 Milan-Empoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

11:00 Cagliari-Atalanta (Campionato Primavera) – Solocalcio

12:00 Friburgo-Wolfsburg (Bundesliga Femminile) – Dazn

13:00 Juventus-Roma (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Frosinone-Genoa (Campionato Primavera) – Solocalcio

13:30 Newcastle-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno

14:00 Zona Serie B – Dazn

14:00 Diretta Gol Serie B – Sky Sport Calcio

14:00 Sampdoria-Sudtirol (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 251)

14:00 Cremonese-Ternana (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 252)

14:00 Pisa-Feralpisalò (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 253)

14:00 Como-Bari (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 254)

14:00 Cittadella-Ascoli (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 255)

14:00 Atletico Madrid-Girona (Liga) – Dazn

15:00 Diretta Lecce-Empoli Streaming (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

La partita tra Lecce ed Empoli, valida per la trentaduesima giornata della Serie A 2023/24, si terrà sabato 13 aprile allo stadio Via del Mare di Lecce alle 15:00. Le due squadre hanno pareggiato quattro volte in passato, incluso l’ultimo incontro nella stagione corrente, ma non hanno mai ottenuto due pareggi consecutivi in Serie A. Lecce-Empoli streaming gratis per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

15:00 Verona-Monza (Campionato Primavera) – Solocalcio

15:00 Sassuolo-Inter (Serie A Femminile) – Dazn

15:30 Bayern-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Max

16:00 Manchester City-Luton (Premier League) – Sky Sport Arena

16:15 Diretta Gol Serie B – Sky Sport Calcio

16:15 Parma-Spezia (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 251)

16:15 Cosenza-Palermo (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 252)

16:15 Lecco-Reggiana (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 253)

16:15 Rayo Vallecano-Getafe (Liga) – Dazn

16:15 Monterosi-Giugliano (Serie C) – Sky Sport (Canale 254)

16:15 Albinoleffe-Renate (Serie C) – Sky Sport (Canale 255)

16:15 Brindisi-Sorrento (Serie C) – Sky Sport (Canale 256)

16:30 Psv-Vitesse (Eredivisie) – Mola

18:00 Diretta Torino-Juventus Streaming (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

Il confronto Torino-Juventus, valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2023/24, si disputerà sabato 13 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino alle 18:00. La Juventus ha mantenuto la sua invincibilità nelle ultime 17 partite di Serie A contro il Torino, vincendo 13 e pareggiandone 4, ma non è mai riuscita a raggiungere quattro vittorie consecutive in questa serie. Inoltre, non ha mai superato le 17 partite senza sconfitta contro i granata in questa competizione (lo stesso record è stato raggiunto tra dicembre 1995 e novembre 2014). Torino-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

18:30 Bournemouth-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Calcio

18:30 Maiorca-Real Madrid (Liga) – Dazn

18:30 Stoccarda-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Potenza-Foggia (Serie C) – Sky Sport (Canale 252)

18:30 Trento-Pro Vercelli (Serie C) – Sky Sport (Canale 253)

18:30 Novara-Legnago (Serie C) – Sky Sport (Canale 254)

18:30 Alessandria-Pro Patria (Serie C) – Sky Sport (Canale 255)

18:30 Pro Sesto-Lumezzane (Serie C) – Sky Sport (Canale 256)

18:30 Barcellona-Villarreal (Liga Femminile) – Dazn

18:45 Az-Rkc (Eredivisie) – Mola

19:00 Porto-Famalicao (Campionato Portoghese) – Dazn

20:45 Diretta Bologna-Monza Streaming (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)

La partita Bologna-Monza, valida per la trentaduesima giornata della Serie A 2023/24, si svolgerà sabato 13 aprile allo stadio Dall’Ara di Bologna alle 20:45. Nonostante il Bologna abbia mantenuto l’imbattibilità nei primi cinque incontri casalinghi contro il Monza tra Serie B e Serie C, ha subito una sconfitta nell’ultimo confronto in Serie A, con un gol di Giulio Donati il 12 febbraio 2023. Bologna-Monza streaming gratis per gli abbonati con Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)

20:45 Padova-Atalanta U23 (Serie C) – Sky Sport (Canale 252)

20:45 Virtus Verona-Pergolettese (Serie C) – Sky Sport (Canale 253)

21:00 Cadice-Barcellona (Liga) – Dazn

21:00 Rennes-Tolosa (Ligue 1) – Sky Sport Arena

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

